Nach Autoanschlag in Deutschland: Zahl der Verletzten auf 8 erhöht

Bottrop (APA/dpa) - Nach dem Anschlag mit einem Auto in Deutschland hat sich die Zahl der Verletzten auf acht erhöht.

Eines der Opfer sei schwer verletzt worden, als ein Mann in der Silvesternacht im Ruhrgebiet aus Fremdenhass mit seinem Auto mehrfach in Menschengruppen gefahren sei, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Bisher war die Polizei von fünf Verletzten ausgegangen.

Der 50 Jahre alte Deutsche soll seinen Wagen auf seiner Fahrt nicht nur in Bottrop, sondern auch in Essen bewusst mehrfach auf feiernde Menschen zugesteuert haben. „Es gab die klare Absicht von diesem Mann, Ausländer zu töten“, sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul nach den ersten Vernehmungen des Festgenommenen.

Unter den Verletzten sind Syrer und Afghanen. Staatsanwaltschaft und Polizei sprachen von einem „gezielten Anschlag“.