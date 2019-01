„König Ottokar“ am Volkstheater: „Sehnsucht nach dem guten Herrscher“

Wien (APA) - Die erste große Theaterpremiere des neuen Jahres findet am Volkstheater statt. Nach einer krankheitsbedingten Verschiebung hat „König Ottokars Glück und Ende“ am 8. Jänner Premiere. Anna Badoras Coup: Der Regisseur und sein Titelheld stammen aus Tschechien. Dusan David Parizek inszeniert, Karel Dobry verkörpert den Böhmenkönig, der im Machtkampf gegen Rudolf von Habsburg alles verspielt.

Dobry (49) ist eine prominente Persönlichkeit des tschechischen Theaters, hat aber auch internationale Filme wie „Mission: Impossible“ von Brian de Palma oder „The Girl of Your Dreams“ von Fernando Trueba gedreht. „Er ist ein Mann von großer Tiefe, ein charismatischer Mensch mit einem schönen, telegenen Gesicht. Bei allen seinen Projekten war immer die Frage entscheidend, ob er sich herausgefordert und angesprochen fühlte“, erzählt Parizek, den mit Dobry eine lange, gemeinsame Geschichte verbindet: „Immer, wenn er dem Theater den Rücken zugekehrt hat, habe ich versucht, ihm gute Gründe dafür zu liefern, wieder zurückzukommen.“

Zehn Jahre spielte Dobry an Parizeks Kammertheater. Mit einer Produktion der Freien Szene, Kamila Polivkovas Dramatisierung von Wladimir Sorokins Roman „Der Tag des Opritschniks“, wurde er 2014 tschechischer Schauspieler des Jahres. In Grillparzers Trauerspiel spielt er nun eine Rolle, die vor ihm u.a. von Ewald Balser, Heinz Reincke, Franz Morak oder zuletzt von Tobias Moretti verkörpert wurde. Ottokars großer Gegenspieler Rudolf von Habsburg wird am Volkstheater vom Schweizer Lukas Holzhausen gespielt - schließlich liegt die Stammburg der Habsburger, die Habichtsburg, im Schweizer Kanton Aargau. Im Duell dieser beiden Männer wurde im 13. Jahrhundert über nichts weniger als über mehrere Jahrhunderte Vorherrschaft im mitteleuropäischen Raum entschieden.

Grillparzers Trauerspiel habe alles, was es für ein großes Drama brauche, findet der 1971 in Brünn geborene Regisseur, der zuletzt für seine Wiener Inszenierung von Ewald Palmetshofers Hauptmann-Überschreibung „Vor Sonnenaufgang“ einen Nestroy-Preis erhielt. „Was das Hereinwachsen von Politik und staatsphilosophischen Überlegungen in die intimsten zwischenmenschlichen Bereiche anbelangt, ist Grillparzer ganz nahe bei Kleist. Führt man sich diesen unglücklich durch Heirat Politik machenden böhmischen Krieger mit seinem viel zu undiplomatischen Wesen vor Augen, dann sieht man eine Figur von fast Shakespeare‘scher Tragik.“ Für Parizek war Ottokar „ein miserabler Politiker“ und „gar nicht in der Lage, auf diesem anderen Level, dem deutschen Kaiserreich, mitzuspielen“.

Dass „König Ottokars Glück und Ende“ seit seiner Uraufführung 1825 eine Art österreichisches Nationalstück wurde - so eröffnete man mit ihm 1955 das wiederhergestellte Burgtheater - ist für Parizek, der das personenreiche Drama auf sieben Figuren gestrafft hat, nicht ganz nachvollziehbar. „Der Umgang war wohl nicht textkritisch genug. Grillparzer stellt darin zwar den Tschechen eine sehr unschmeichelhafte Visitenkarte aus, aber diese Obrigkeitshörigkeit, die Suche nach einem Führer, der uns alle wach küsst und den richtigen Weg weist, ist ein Thema, mit dem man sehr aktuelle Fragen aufwerfen und den Schwarzen Peter wieder den Österreichern zurückgeben kann“, sagt der Regisseur im Interview mit der APA.

„Wenn man das Stück genau untersucht, ist stark zu spüren, wie xenophob da gedacht, argumentiert und gedichtet wurde. Da spricht die Sehnsucht der Österreicher nach einem guten, gottbegnadeten Herrscher und einem die deutsche Kultur zur Blüte bringenden deutschen Reich heraus“, so Parizek. „Das ist in der heutigen Regierungskonstellation mit einer ÖVP, die die FPÖ nationalistisch zu übertrumpfen versucht, natürlich ein durchaus reizvolles Thema.“

(Das Gespräch führte Wolfgang Huber-Lang/APA)

(S E R V I C E - „König Ottokars Glück und Ende“ von Franz Grillparzer, mit englischen und tschechischen Übertiteln. Regie und Bühne: Dusan David Parizek. Kostüme: Kamila Polivkova, Mit Gabor Biedermann, Karel Dobry, Peter Fasching, Thomas Frank, Rainer Galke, Anja Herden und Lukas Holzhausen. Volkstheater Wien, Premiere: 8.1., 19.30 Uhr, Nächste Aufführungen: 15., 17., 23., 28.1.; Karten: 01 / 52111-400, www.volkstheater.at)