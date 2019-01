Wiener Börse startet ersten Handelstag im Jahr im Plus

Wien (APA) - Die Wiener Börse startet am Mittwoch zwar mit nur geringen Aufschlägen ins neue Jahr, stemmt sich damit aber gegen das schwache internationale Börsenumfeld. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 2.751,63 Zählern um 5,85 Punkte oder 0,21 Prozent über dem Freitag-Schluss (2.745,78). Bisher wurden 653.950 (Vortag: 205.260) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Schwache Vorgaben von den asiatischen Börsen dürften die Stimmung an Europas Aktienmärkten gedämpft haben. Stimmungsdaten aus kleinen und mittelgroßen Industrieunternehmen in China hatten enttäuscht. Außerdem hatte aufgrund des schwachen Handels in den Tagen vor den Neujahrsfeiertagen an den internationalen Märkten eine starke Volatilität vorgeherrscht.

Vor diesem Hintergrund dürften Konjunkturdaten weniger Beachtung finden. Am Dienstag gab das Sozialministerium bekannt, dass die Arbeitslosigkeit in Österreich zurückgeht. Inklusive S-Schulungsteilnehmern waren Ende Dezember 413.936 Personen auf Arbeitssuche, ein Rückgang von 6,7 Prozent gegenüber 2017.

Im weiteren Tagesverlauf dürften außerdem Konjunkturdaten stärker in den Fokus der Anleger rücken. Auf dem Programm stehen wichtige Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie der Eurozone und in den USA.

Bei den Einzelwerten legten die Papiere von Rosenbauer um 3,60 Prozent zu. Dagegen sackten die Aktien von Flughafen Wien um 2,90 Prozent ab.

