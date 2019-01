19-Jähriger rammte auf Spritzfahrt in OÖ geparkte Pkw und Gartenmauer

Gallneukirchen (APA) - Ein betrunkener 19-jähriger Mühlviertler hat sich in der Silvesternacht vom Freund seiner Mutter ohne dessen Wissen den Wagen ausgeborgt und mit einem Bekannten eine Spritzfahrt unternommen. Er beschädigte mehrere Fahrzeuge bevor der Ausflug an einer Gartenmauer endete. Der Teenager wurde leicht verletzt. Führerschein besitzt er keinen, dafür hatte er laut Polizei 1,72 Promille intus.

Kurz nach 2.00 Uhr startete der 19-Jährige mit einem 17-jährigen Freund am Beifahrersitz den Wagen. Schon beim Ausparken aus der Garage in Gallneukirchen (Bezirk Urfahr-Umgebung) beschädigte er drei andere abgestellte Autos stark, fuhr aber einfach weiter. Ihr Ziel - einen Bankomaten im Stadtzentrum - erreichten die beiden dennoch nicht. Denn der Lenker kam von der Fahrbahn ab, rammte eine Baustellenabsicherung und prallte gegen eine Gartenmauer. Aus dem Wrack tropfte Treibstoff in einen Wasserschacht und verursachte in weiterer Folge einen Ölfilm auf der Gusen, der allerdings erst Stunden später entdeckt und von der Feuerwehr gebunden wurde.

Die zwei Burschen ließen das Auto nach dem Unfall stehen und machten sich aus dem Staub. Während der 17-Jährige unverletzt geblieben war, hatte der 19-Jährige mehrere Blessuren davongetragen. Als die Polizei einige Zeit später läutete, fanden ihn die Beamten schlafend und mit etlichen blutenden Wunden. Der 19-Jährige kann sich auf mehrere Anzeigen gefasst machen. Seine Verletzungen wurden im Linzer Unfallkrankenhaus ambulant behandelt.