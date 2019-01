Europas Leitbörsen starten sehr schwach ins neue Jahr

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen sind am Mittwoch mit schweren Kursverlusten in das neue Jahr gestartet. Einheitlich verzeichneten die Aktienmärkte im Eröffnungshandel deutliche Abschläge und knüpften damit an den schwachen Dezember an.

Der Euro-Stoxx-50 notierte um 9.35 Uhr um 2,05 Prozent tiefer bei 2.940,01 Einheiten. Der deutsche Leitindex DAX verlor 1,46 Prozent auf 10.404,94 Punkte. Der britische FTSE-100 gab um 1,84 Prozent auf 6.604,49 Punkte nach.

Zuvor hatten bereits die Börsen in Asien deutlich nachgegeben. Belastend wirkten dabei vor allem schwache Konjunkturdaten aus China. Dort hat sich auch die Stimmung bei kleinen und mittelgroßen, meist privaten Industriebetrieben deutlich eingetrübt. Der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Stimmungsindex fiel im Dezember überraschend auf 49,7 Punkte. Experten hatten damit gerechnet, dass der Indikator auf dem November-Niveau von 50,2 Zählern verharrt. Der Index fiel zudem erstmals seit Mai 2017 unter die Schwelle von 50 Punkten. Bei Werten darunter deutet der Indikator auf einen Rückgang der Produktion.

Bei den Einzelwerten stemmten sich im Euro-Stoxx-50 nur die Aktien von Ahold Delhaize mit einem Plus von 0,45 Prozent gegen den schwachen Trend. Der niederländische Einzelhandelskonzern hat sein im November angekündigtes Aktienrückkaufprogramm gestartet.

Im DAX wiederum notierten lediglich Lufthansa im Plus. Die Titel stiegen um 0,48 Prozent, nachdem die Analysten der Citigroup ihre Verkaufsempfehlung für die Papiere aufgegeben hatten und sie nun mit „Neutral“ bewerten. Der gesunkene Ölpreis und die niedrigere Bewertung von Werten aus der Flugbranche könnten die Anleger etwas optimistischer machen, hieß es zur Begründung.

Schwach zeigten sich dagegen die Aktien der Deutschen Telekom mit einem Minus von 1,05 Prozent. Wie schon die Netzbetreiber Telefonica (O2) und Vodafone klagt nach einem Bericht der deutschen Zeitung „Die Welt“ nun auch die Deutsche Telekom wegen der Regeln für die Frequenzvergabe beim neuen Mobilfunkstandard 5G. „Wir haben von Beginn an gesagt, dass die für die Auktion vorgesehenen Auflagen aus unserer Sicht unrealistisch sind und Rechtsunsicherheit schaffen“, sagte ein Konzernsprecher.

