Beach-Volleyball: ÖVV-Topteams starten in der Halle in Olympia-Quali

Wien/Den Haag (APA) - Die österreichischen Beach-Volleyball-Topduos Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig und Clemens Doppler/Alexander Horst starten diese Woche beim Hallen-Turnier der World Tour in Den Haag in die Olympia-Qualifikation. Das Damen-Paar steigt am Donnerstag in den Hauptbewerb ein, Doppler/Horst einen Tag später. Weitere ÖVV-Teams treten in der Qualifikation an.

Die beiden gesetzten Duos hatten die ersten maßgeblichen Olympiaquali-Turniere im Herbst ausgelassen. Im Zuiderpark von Den Haag soll nun ein erster Schritt in Richtung der nächsten Sommerspiele gelingen. „Tokio 2020 ist unser großes Ziel, wir wollen nach Peking, London und Rio ein viertes Mal Olympische Spiele erleben“, betonte Doppler.

Mit ihrer Routine und dank vielen Hallentrainings in Wien wollen die Vizeweltmeister die gewöhnungsbedürftigen Indoor-Bedingungen nutzen. „Es fehlt zwar der Wind, die Sonne - schlichtweg das gesamte Beach-Feeling, trotz allem freue ich mich auf das erste Turnier. Es kann losgehen“, so Doppler vor der stark besetzten Vier-Stern-Veranstaltung. Schützenhofer musste wegen einer Schulteroperation eine lange Pause machen, ist mittlerweile aber wieder fit.