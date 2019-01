Tschechien - Babis stellt Umbildung seines Kabinetts in Aussicht

Prag (APA) - Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis hat eine Umbildung seiner Minderheitsregierung in Aussicht gestellt. Er erwäge dies bzw. könne dies „nicht ausschließen“, sagte er in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehen (CT) am Mittwochabend.

Tschechische Medien spekulierten daraufhin über den Austausch des sozialdemokratischen (CSSD) Außenministers Tomas Petricek und des parteilosen Verkehrsminister Daniel Tok, der von Babis‘ Protestbewegung nominiert wurde. Babis selbst nannte keine Namen, meinte allerdings, angesprochen auf Tok, dass dieser „zu brav“ sei und „härter“ werden müsse. Babis spielte damit auf die ständigen Probleme bei der Sanierung der Autobahn D1 zwischen Prag und Brünn an, wo es oft zu Verspätungen kommt und sich Staus bilden.

Vor allem die Kommunisten (KSCM), die die Minderheitsregierung bestehend aus Babis‘ ANO und CSSD dulden, fordern die Abberufung von Tok und Petricek. Der KSCM-Vorsitzende Vojtech Filip kritisierte Petricek als einen Außenminister, der „nicht einmal 24 Stunden“ bei einer Meinung bleiben kann. Petricek sage das, was sein jeweiliger Gesprächspartner hören wolle, so Filip.

Der Chef der Kommunisten spielte damit auf die kürzliche Erklärung des Außenministeriums an, wonach die Anerkennung der Mitglieder der Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA) von Stepan Bandera (1909-1959) als Veteranen eine „innere Angelegenheit der Ukraine“ sei. Bandera gilt in Tschechien überwiegend als Nazi-Kollaborateur und Verbrecher. Nach heftiger Kritik meinte Petricek dann, die Ukraine müsse sich mit den „schmerzhaften Momenten ihrer Historie auseinandersetzen“. Er werde das Thema bei seinem geplanten Besuch in Kiew ansprechen.

Während des Überfalls Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion 1941 kollaborierte Bandera vorübergehend mit den Nazis, weil er auf die Errichtung einer unabhängigen Ukraine hoffte. Zwischen 1942 und 1943 wurde er von den Deutschen ins KZ Sachsenhausen gesperrt, später aber wieder freigelassen. Nach dem Krieg setzte sich Bandera nach Deutschland ab, wo er 1959 in München von einem KGB-Agenten ermordet wurde.