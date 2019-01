Banca Carige unter Zwangsverwaltung - Zehntgrößte Bank Italiens

Rom/Frankfurt (APA) - Nachdem die EZB das angeschlagene italienische Kreditinstitut Banca Carige unter Zwangsverwaltung gestellt hat, ist die Aktie der Bank mit Sitz in Genua am Mittwoch vom Handel ausgesetzt worden. Die Schwierigkeiten der Sparkasse wirkten sich negativ auf die Mailänder Börse aus, die am Mittwoch Verluste von 1,9 Prozent meldete. Belastet waren vor allem Bankenaktien.

Cariges Verwaltungsratspräsident Pietro Modiano und CEO Fabio Innocenzi sollen zu Interimsverwaltern des Geldhauses ernannt werden, berichteten italienische Medien. „Der EZB-Beschluss, Carige unter Zwangsverwaltung stellen zu lassen, wird der Bank bei der Umsetzung einer Sanierungsstrategie helfen“, so Modiano.

Die Carige-Aktie ist seit Tagen unter Druck, nachdem die Aktionärsversammlung am 22. Dezember einer geplanten Kapitalaufstockung in Höhe von 400 Mio. Euro kein grünes Licht gegeben hatte. Die Kapitalaufstockung zur Bankenrettung konnte nicht in die Wege geleitet werden, weil einer der Hauptaktionäre, die Stahlgruppe Malacalza, sich bei der Abstimmung zur Kapitalerhöhung der Stimme enthalten hatte.

Malacalza, die einen 27,5-prozentigen Anteil am Geldhaus hält, hatte die Vorlegung eines Entwicklungsplans als Bedingung für seine Zustimmung zur Kapitalerhöhung gegeben. Der Entwicklungsplan soll aber erst im Februar vorgestellt werden. Nachdem die Kapitalerhöhung nicht beschlossen werden konnten, waren zwei Aufsichtsratsmitglieder, darunter Vize-Verwaltungsratspräsidentin Lucrezia Reichlin, zurückgetreten.

Banca Carige, Italiens zehntgrößtes Kreditinstitut, ist beim jüngsten Stresstest der Europäischen Zentralbank als „anfällig“ eingestuft worden. Die Gewerkschaft der Bankenangestellten richtete einen Appell an die Regierung, sich zur Rettung Cariges einzusetzen. Auf dem Spiel stünden 4.300 Jobs, so die Gewerkschaft.

