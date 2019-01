Wien (APA) - Der Euro-Geldmarkt hat sich am Mittwochvormittag weiter unverändert gezeigt. In sämtlichen Laufzeitbereichen notierten die Zinsen am selben Niveau wie zuletzt.

Gegen 10.45 Uhr lauteten die Geldmarktzinssätze eines österreichischen Bankeninstituts demnach:

~ Taggeld -0,45 -0,35 3 Monate -0,39 -0,29 12 Monate -0,20 -0,10 ~