Lawinengefahr - Im steirischen Oberland „erheblich“

Graz (APA) - In der Steiermark herrschte am Mittwoch entlang der Nordalpen vom Dachstein bis zum Mariazellerland sowie in den Niederen Tauern erhebliche Lawinengefahr der Warnstufe drei auf einer fünfteiligen Skala. Die Hauptgefahr ging laut Lawinenwarndienst „vom neuen Triebschnee aus, der mit dem stürmischen Wind in Rinnen und Mulden sowie hinter Geländekanten abgelagert wird“.

In den Seetaler Alpen sowie im steirischen Randgebirge in der Weststeiermark bzw. südlich der Mürz und im Grazer Bergland wurde die Situation - bei Warnstufe eins bis zwei - als mäßig bis gering beurteilt. Durch die Schneefälle im Oberland seien wegen der schlechten Sichtbedingungen Gefahrenstellen aber oft schwer auszumachen: Trotz der sinkenden Temperaturen und kälterem Schnee seien aus steilen Grashängen Gleitschneelawinen möglich. Da weitere Schneefälle angesagt seien, dürfte es über die Woche eine anhaltend angespannte Schneebrett-Situation geben.