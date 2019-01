Winterwetter - Verkehrsbehinderungen auf höher gelegenen Strecken

Wien (APA) - Schneefall in weiten Teilen Österreichs hat am Mittwoch zu Verkehrsbehinderungen geführt. Betroffen waren vor allem höher gelegene Streckenabschnitte wie auf der Tauernautobahn (A10), berichtete die Asfinag. Die Mitarbeiter der Autobahngesellschaft standen seit den Nachtstunden „im Volleinsatz“, hieß es in einer Aussendung.

„Wir appellieren, derzeit ausschließlich nur mit Winterausrüstung unterwegs zu sein. Unsere Tipps: Geschwindigkeit reduzieren und den Abstand zum vorderen Fahrzeug vergrößern“, betonte Heimo Maier-Farkas von der Asfinag. Die Wetterlage bleibe auch in den kommenden Tagen angespannt.

Auch die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZG) riet bei den Wetterwarnungen auf ihrer Internetseite wegen der Schneefälle und starken Windes allgemein zur Vorsicht. Dieser Hinweis betraf praktisch ganz Österreich. Auch am Donnerstag wird das Wetter demnach mit Schneeschauern unbeständig. Bei Frühtemperaturen von minus acht bis minus ein und Tageshöchstwerten von minus vier bis plus zwei Grad bleibt es außerdem kalt.