Brexit - Britische Ökonomen erwarten humpelnde Wirtschaft

London/Dublin (APA) - Britische Ökonomen erwarten durch den Brexit und die damit einhergehenden Unsicherheiten nur eine humpelnde Wirtschaft auf der Insel. Nina Skero vom Zentrum für Wirtschaftsforschung (Centre for Economics and Business Research) erklärte in der „Financial Times“, dass unabhängig von den langfristigen Auswirkungen „2019 entweder schlecht oder schrecklich für die britische Wirtschaft“ sein werde.

Diane Coyle von der Cambridge Universität verwies auf das „Tohuwabohu“ im politischen Bereich. Der „Ausblick ist irgendetwas zwischen matt und katastrophal“, doch wisse man das derzeit nicht. Generell herrscht bei den Ökonomen die Ansicht, dass im besten Fall ein wenig anregendes Wachstum auf dem derzeitigen Stand von 1,5 Prozent bleibt, auch wenn bei einem Deal mit der EU ein bescheidener Aufschwung eintreten könnte.

Darüber hinaus sei weiterhin unklar, welcher Art der Brexit sein werde. Charles Goodhart von der London School of Economics sagte, „wir wissen nicht, welcher Brexit aus dem Nebel auftauchen wird“. Angesichts dieser fehlenden Klarheit sei die einzig naheliegende Sicherheit, dass sich die Unternehmen auf das Schlimmste einstellen.

Die Wirtschaftswissenschafterin Rebecca Harding sagte in der „FT“ vom Mittwoch, die britische Wirtschaft müsse sich auf eine harte Landung vorbereiten. Coyle meinte, der Rückgang bei den Investitionen Anfang 2019 könnte durch den höheren Konsum abgemildert werden, da viele Haushalte angesichts der unsicheren Wirtschaftslage eine Vorratsspeicherung notwendiger Dinge betreiben könnten. „Ich werde Vorräte anlagen“, so Coyle.

Die britische Premierministerin Theresa May hat zuletzt in ihrer Neujahrsansprache um Unterstützung für das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen geworben. „In den kommenden Wochen haben die Abgeordneten eine wichtige Entscheidung zu treffen. Wenn das Parlament den Deal unterstützt, kann Großbritannien über den Berg kommen“, so May.