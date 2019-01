Leitbörsen in Fernost schließen mit klaren Verlusten

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Asien und Australien haben am Mittwoch den ersten Handelstag des neuen Jahres einheitlich mit klaren Kursverlusten beendet. Belastend wirkten vor allem schwache Konjunkturdaten aus China, aber auch Aussagen des chinesischen Präsidenten zu Taiwan.

Am deutlichsten nach unten ging es in Hongkong. Der Hang Seng brach um 2,77 Prozent auf 25.130,35 Einheiten ein. In Festlandchina verlor der Shanghai Composite 1,15 Prozent auf 2.465,29 Punkte.

Klare Abschläge verzeichneten auch die Märkte in Indien, Südkorea und Australien. Der Sensex 30 in Mumbai büßte 1,00 Prozent auf 35.891,52 Zähler ein. Der Kospi in Seoul verlor 1,52 Prozent auf 2.010,00 Zähler. Der All Ordinaries in Sydney fiel um 1,47 Prozent auf 5.625,60 Einheiten.

In China hat sich auch die Stimmung bei kleinen und mittelgroßen, meist privaten Industriebetrieben deutlich eingetrübt. Der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Stimmungsindex fiel nach Angaben vom Mittwoch im Dezember überraschend auf 49,7 Punkte. Experten hatten damit gerechnet, dass der Indikator auf dem November-Niveau von 50,2 Zählern verharrt. Der Index fiel zudem erstmals seit Mai 2017 unter die Schwelle von 50 Punkten. Bei Werten darunter signalisiert der Indikator einen Rückgang der Produktion.

Für weitere Unsicherheit sorgten Aussagen von Chinas Präsidenten Xi Jinping. Er bekräftigte, dass das Land eine Wiedervereinigung mit Taiwan im äußersten Fall auch mittels militärischer Gewalt erzwingen werde. Die Volksrepublik „behält sich die Option vor, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen“, sagte Xi. Letztlich werde die Wiedervereinigung Taiwans mit dem Festland erfolgen. Diese sei im Interesse und zum Wohle der „taiwanischen Landsleute“, sagte er weiter.

Bei den Einzelwerten in Hongkong gehörten vor dem Hintergrund fallender Ölpreise Branchenwerte zu den größten Verlierern. Die Anteilsscheine von CNOOC rutschten mit einem Minus von 6,45 Prozent im Hang Seng ans Indexende. Die Titel von Petrochina gehörten mit einem Minus von 5,12 Prozent ebenfalls zu den größten Verlierern.

Daneben verzeichneten Glücksspielaktien deutliche Abschläge und profitierten somit nicht von veröffentlichten Umsatzzahlen aus der Branche. Die Papiere von Galaxy Entertainment beendeten den Handelstag mit einem Minus von 4,92 Prozent und die Titel von Sands China mussten ein Minus von 4,37 Prozent hinnehmen. Die Glücksspielumsätze in Macau sind im Dezember um 16,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen, im gesamten Jahr 2018 belief sich das Plus offiziellen Zahlen zufolge auf 14 Prozent.

In Seoul fielen die Aktien von Hyundai Motor um 3,80 Prozent. Der fünfgrößte Autohersteller der Welt hat 2018 sein Absatzziel das vierte Jahr in Folge verfehlt. Insgesamt verkaufte das Unternehmen, zudem auch die Marke Kia gehört, 7,399 Mio. Fahrzeuge. Angepeilt waren 7,55 Stück. Für das kommende Jahr hat das Unternehmen nun ein „konservatives Ziel“ von 7,6 Mio. Fahrzeugen ausgegeben.

In Tokio blieb die Börse feiertagsbedingt geschlossen. Der Handel am japanischen Aktienmarkt wird erst wieder am Freitag aufgenommen.