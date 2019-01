Generali setzt verstärkt auf Indien

Triest (APA) - Der italienische Versicherungskonzern Generali setzt auf Wachstum in Asien. Der Versicherungskonzern mit Sitz in Triest hat seine Beteiligung an indischen Joint Ventures mit Indiens Mischkonzern Future Group gesteigert. Der Deal sieht Investitionen von 120 Mio. Euro vor, teilte Generali in einer Presseaussendung mit.

Dank des Abkommens wird Generali verstärkt auf das Netz von Future Group setzen, um Versicherungen für den indischen Markt anzubieten. Indien wird eine wichtige Rolle in Generalis Expansionsplan in Asien spielen, hieß es. Generali sei auf Expansion in Märkten mit hohem Wachstumspotenzial fokussiert.

Future Group ist ein indischer Mischkonzern mit Sitz in Mumbai. Das Unternehmen ist bekannt für seine bedeutende Stellung im indischen Einzelhandel und in der Modebranche. Das Unternehmen ist an der National Stock Exchange (NSE) und notiert an der Börse Bombay (BSE).

