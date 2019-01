Feinstaubbilanz - Grenzwerte an zwei Grazer Messstellen überschritten

Wien (APA) - Die vorläufige Feinstaubbilanz des Umweltbundesamtes für das Jahr 2018 zeigt ein niedriges Belastungsniveau wie schon in den Jahren 2014 bis 2017. Überschreitungen des Grenzwertes für den Tagesmittelwert traten weiträumig Anfang März während einer kurzen Belastungsepisode mit den gesundheitsschädlichen Partikeln auf. Belastungen über dem Grenzwert wurden an zwei Messstellen in Graz verzeichnet.

Im Westen war die Feinstaub-Belastung niedriger als im Rest Österreichs, berichtete das Umweltbundesamt am Mittwoch. Eine Belastung über dem Grenzwertkriteriums nach IG-L (Immissionsschutzgesetz Luft) für PM10 - mehr als 25 Tagesmittelwerte über 50 Mikrogramm pro Kubikmeter und pro Kalenderjahr - zeigte sich an zwei Messstellen in Graz. Dort wurde auch das Grenzwertkriterium der EU-Luftqualitätsrichtlinie -mehr als 35 Tagesmittelwerte über 50 Mikrogramm pro Kubikmeter) entsprechend der vorläufigen Daten im Jahr 2018 an der Messstelle Graz Don Bosco an 38 Tagen überschritten. „Es braucht hier mehr Maßnahmen, um die Luftqualität zu verbessern. Gerade im Verkehrsbereich ist das Verbesserungspotenzial sehr groß“, sagte Ulla Rasmussen vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ).

PM10 ist die Bezeichnung für Partikel mit einem Durchmesser von weniger als zehn Mikrometer. Die Belastung mit diesen Partikeln nimmt seit 2014 stetig ab, 2010 und 2011 wurden noch großflächig Überschreitungen des IG-L-Grenzwertes an 74 bzw. 80 Messstellen registriert. Bis 2013 nahm die Anzahl der von Grenzwertüberschreitungen betroffenen Messstellen auf 16 ab, in den Jahren seit 2014 registrierten jeweils zwei bis sechs Messstellen Grenzwertüberschreitungen gemäß IG-L.

Die wesentlichen Faktoren für den Rückgang der Belastung seit 2011 sind einerseits „günstigere“ meteorologische Verhältnisse – deutlich mildere Winter mit kürzeren Perioden, die von tiefen Temperaturen und ungünstigen Ausbreitungsbedingungen geprägt sind – zum anderen ein stetiger Rückgang der Emissionen von PM10 und Vorläufersubstanzen sekundärer Partikel sowohl in Österreich als auch in den östlichen und nordöstlichen Nachbarstaaten Österreichs, was deutlich verminderte Beiträge von grenzüberschreitendem Transport bedeutet.

Die vorläufige Feinstaubbilanz 2018 beruht auf Daten aus den Luftgütemessungen der Ämter der Landesregierungen und des Umweltbundesamtes. Die Qualitätssicherung der Daten wird im zweiten Quartal 2018 abgeschlossen, erst dann können Grenzwertverletzungen definitiv festgestellt werden. Im Fall von Grenzwertüberschreitungen sind entsprechende Maßnahmen zur Minderung der Belastung durch die Landeshauptleute umzusetzen.

Die Belastung der Luft mit Feinstaub ist auf direkte Emissionen und auf die Bildung sogenannter sekundärer Partikel zurückzuführen. Der Großteil der österreichischen Feinstaub-Emissionen wird von den Sektoren Industrie (35 Prozent), Kleinverbrauch (26), Landwirtschaft (17) und Verkehr (15) verursacht (Daten 2016). Vor allem im Osten Österreichs stellen sekundäre Partikel, die aus gasförmigen Vorläufersubstanzen wie Schwefeldioxid, Stickstoffoxide und Ammoniak gebildet werden, einen nennenswerten Teil der Feinstaub-Belastung dar. Die Hauptquellen der Vorläufersubstanzen sind im Fall von Schwefeldioxid Kraftwerke und Industrieanlagen (vor allem in Ostmitteleuropa), für Stickstoffoxide der regionale Straßenverkehr und für Ammoniak die regionale Landwirtschaft, schrieb das Umweltbundesamt.