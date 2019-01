Wiener Rentenmarkt am Vormittag fester

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Mittwochvormittag gegenüber dem Freitag mit festerer Tendenz notiert. Auch der Euro-Bund-Future verzeichnete zur Wochenmitte Kursgewinne.

Die steigenden Kurse an den Anleihenmärkten dürfte unter anderem durch die schwache Kursentwicklung an den Aktienmärkten begründet sein. Die europäischen Börsen waren am Mittwoch mit einheitlichen Verlusten in den Handel gestartet. Konjunkturdaten verliehen keinen Rückenwind, denn die europäische Industrie hat sich im Dezember verlangsamt.

Der Einkaufsmanagerindex der Eurzone fiel dabei um 0,4 auf 51,4 Punkte, wie das Markit-Institut zu seiner monatlichen Umfrage unter Tausenden Industrieunternehmen mitteilte, womit sich das Barometer der Wachstumsgrenze von 50 Punkten annähert. Im weiteren Handelsverlauf werden Einkaufsmanagerindizes aus den USA erwartet.

Heute um 11.40 Uhr notierte der marktbestimmende März-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 164,58 um 104 Ticks über dem letzten Settlement von 163,54. Das bisherige Tageshoch lag bei 163,71, das Tagestief bei 164,65. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 94 Basispunkte. Der Handel verläuft bei gutem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 276.607 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,27 (zuletzt: 1,34) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,42 (0,49) Prozent, die fünfjährige mit -0,22 (-0,17) Prozent und die zweijährige lag bei -0,54 (-0,54) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 47 (zuletzt: 44) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 32 (31) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 23 (19) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 13 (5) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Freitag Bund 47/02 30 1,50 105,25 105,70 1,27 47 104,18 Bund 28/01 10 0,75 102,95 103,03 0,42 32 102,48 Bund 23/03 5 0,00 101,00 101,19 -0,22 23 101,05 Bund 20/01 2 3,90 106,78 106,97 -0,54 13 106,98 ~