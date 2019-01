Chronologie des Konflikts zwischen Taiwan und China

Taipeh/Peking (APA) - Die Insel Taiwan (Formosa) vor der chinesischen Südküste - von 1590 bis 1661 von Portugiesen, Spaniern und Niederländern besetzt - musste 1895 von China nach einer militärischen Niederlage an Japan abgetreten werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam sie 1945 als Provinz wieder zu China.

1949 - Nach ihrer Niederlage im Bürgerkrieg gegen die Kommunisten flüchtet die autoritäre chinesische Nationalregierung der Kuomintang-Partei unter Generalissimus Chiang Kai-shek (Jiang Jieshi) mit 1,5 Millionen Anhängern auf die Insel, auf der 1947 Aufstände überaus blutig niedergeschlagen worden waren (30.000 Tote).

Am 1. Oktober ruft KP-Vorsitzender Mao Zedong (Mao Tse-tung) in Peking die „Volksrepublik China“ aus, die von der Sowjetunion und den anderen kommunistischen Staaten anerkannt wird. Die USA erkennen weiterhin die „Republik China“ an, deren Hoheitsgebiet sich auf Taiwan und kleine Nachbarinseln beschränkt.

1950 - Peking beansprucht ohne Erfolg den von der Kuomintang-Regierung gehaltenen Sitz Chinas in der UNO und den Ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat. Im Koreakrieg (bis 1953) ist die „Republik China“ mit den USA verbündet, Peking unterstützt Nordkorea.

1954 - Nachdem Peking seinen Streitkräften den Befehl erteilt hat, Taiwan zu „befreien“, schließen die USA mit Chiang Kai-shek ein Schutzabkommen, ein Jahr später ein Verteidigungsabkommen.

1958 - Quemoy-Krise: Die kleine Insel Quemoy (Kinmen) wird von Truppen der Volksrepublik beschossen, eine US-Flotte alarmiert.

1971 - Die UNO-Generalversammlung spricht mit der Resolution 2758 Peking den chinesischen UNO-Sitz zu. Die Regierung der Volksrepublik wird damit als alleinige rechtmäßige Regierung ganz Chinas anerkannt.

1975 - Chiang Kai-shek stirbt.

1979 - Die USA nehmen unter Präsident Jimmy Carter diplomatische Beziehungen zur Volksrepublik auf und brechen damit in gleichzeitiger Anerkennung der Ein-China-Politik Pekings die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan ab. Washington verpflichtet sich jedoch weiter zu Waffenlieferungen an Taipeh und garantiert die Sicherheit der Insel („Taiwan Relations Act“), sollet die Zukunft Taiwans anders als mit friedlichen Mitteln bestimmt werden.

1988 - Das Verhältnis zwischen Insel und Festland beginnt sich zu entspannen - der Handel wird legalisiert, der Reiseverkehr erleichtert.

1989 - Beginn der Demokratisierung Taiwans.

1991 - Einführung eines Mehrparteiensystems auf der Insel, Ende der Kuomintang-“Vormundschaft“.

1995 - Peking schlägt Gespräche mit Taiwan über Beendigung der Feindseligkeiten vor. Der taiwanesische Präsident Lee Teng-hui (Kuomintang) antwortet positiv. Erste chinesische Raketentests vor der taiwanesischen Küste.

1996 - Große Manöver von Chinas Volksbefreiungsarmee in der Straße von Taiwan während der taiwanesischen Präsidentenwahl. Peking droht mit Waffengewalt, sollte sich die Insel für unabhängig erklären. Die USA entsenden Flugzeugträger.

Juli 1999 - Lee Teng-hui sagt sich faktisch von der „Ein-China“-Politik los und erklärt, die Beziehungen hätten zwischenstaatlichen Charakter. Er spricht von zwei Staaten. Eine Unabhängigkeitserklärung Taiwans nennt er „überflüssig“.

2000 - Der Oppositionelle Chen Shui-bian wird Präsident Taiwans.

2001 - Chens Demokratische Fortschrittspartei (DPP), die für die Eigenständigkeit Taiwans eintritt, wird stärkste Fraktion im Parlament.

2002 - Chen schlägt ein Referendum über die Zukunft der Insel vor.

2003 - Das taiwanesische Parlament ermöglicht die Abhaltung eines Referendums über eine Verfassungsänderung. Peking droht mit harter Reaktion.

2005 - Der chinesische Volkskongress in Peking verabschiedet das „Antisezessionsgesetz“, das den Einsatz militärischer Mittel vorsieht, um die staatsrechtliche Loslösung der Insel zu unterbinden. Der Kuomintang-Vorsitzende und Oppositionschef Lien Chan reist in die Volksrepublik.

2006 - Chen löst den „Wiedervereinigungsrat“ auf, Peking spricht von „Provokation“.

2007 - Der später wegen Korruption verurteilte Chen bekennt sich zur Eigenstaatlichkeit der Insel.

2008 - Der Kuomintang-Politiker Ma Ying-jeou wird zum Präsidenten gewählt. Er lehnt Chens Loslösungskurs ab und verspricht

Verständigung. Kuomintang-Chef Wu Poh-hsiung reist nach Peking.

2010 - Peking und Taipeh schließen Handelspakt (ECFA): Aufhebung der Einfuhrzölle für zahlreiche Produkte, taiwanesischen Firmen bekommen mehr Zugang zum Festland-Markt, vor allem im Dienstleistungsbereich. Opposition kritisiert Gefahr wirtschaftlicher Abhängigkeit.

2012 - Ma wird mit der Parole „Weder Unabhängigkeit noch Wiedervereinigung“ wiedergewählt, nachdem Peking vor einem Sieg der Opposition gewarnt hat. Wachsender Unmut in der Bevölkerung über Mas Politik. Zugleich Konfrontationen mit China in Streit um Inseln.

2014 - Besetzung des Parlaments in Taipeh aus Protest gegen vertieften Handelspakt mit Peking - 160 Verletzte. Die Ratifizierung des Abkommens wird auf Eis gelegt.

2015 - Im November historisches Treffen zwischen Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und dem scheidenden Präsidenten Ma in Singapur - das erste Treffen auf höchster Ebene seit 1949. Xi betont die Untrennbarkeit Chinas und Taiwans und warnt vor einer Einmischung von außen, Ma redete der friedlichen Lösung des Konflikts das Wort.

16. Jänner 2016 - Präsidenten- und Parlamentswahlen: Sieg der DPP und ihrer Präsidentschaftskandidatin Tsai Ing-wen. Die Unabhängigkeitsbefürworterin will den Status quo mit China so belassen, wie er ist.

2. Jänner 2019 - Chinas Präsident Xi Jinping bekräftigt den Anspruch seines Landes auf die Eingliederung Taiwans und schließt den Einsatz von Gewalt dabei nicht aus. Taiwans Präsidentin Tsai sagt, ihr Land werde das von China propagierte „ein Land, zwei Systeme“ nicht akzeptieren.