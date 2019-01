Neues Jahr, alte Sorgen - Ein Ausblick auf das Börsenjahr 2019

Zürich (APA/awp/sda) - Das Börsenjahr 2018 war für die Anleger ein bewegtes Jahr, das insbesondere zum Schluss hin stark von Ängsten und Kursverlusten geprägt war. Die Sorgen vor Handelskriegen und vor einer sich abschwächenden Weltwirtschaft dürften die Börsianer aber auch 2019 weiter beschäftigen.

Das neue Börsenjahr dürfte so beginnen, wie das alte aufgehört hat, darin sind sich viele Finanzexperten einig. Das Auf und Ab mit der Tendenz hin zu sinkenden Aktienkursen, sei auch im Jahr 2019 zu erwarten, erklärte Thomas Stucki, Investmentchef der St. Galler Kantonalbank (SGKB) im Gespräch mit der Finanz- und Wirtschaftsnachrichtenagentur AWP. Was die Börsianer 2018 erlebt hätten, dürfte sie auch zu Beginn des neuen Jahres begleiten, ergänzte Christian Gattiker, Leiter Research bei Julius Bär.

Entscheidend wird sein, wie sich die globale Wirtschaft entwickeln wird. Die Sorgen vor einer spürbaren Abschwächung des Wirtschaftswachstums haben im Schlussquartal 2018 zugenommen. „Die Weltwirtschaft wird wachsen, wenn auch nicht so schnell wie in den letzten Jahren“, glaubt Christoph Schenk von der Zürcher Kantonalbank (ZKB).

Die Zeichen mehren sich jedoch, dass der konjunkturelle Aufschwung auf ein Ende zusteuert. Laut der ZKB hält der Aufschwung verglichen mit den Entwicklungen in vergangenen Jahren unüblich lange an. Und so wie es scheine, treibe auch der Finanzmarktzyklus, der 2018 etwa die US-Indizes auf Allzeithöchstwerte getrieben hatte, einem Ende entgegen. Als Hinweis auf ein Ende des Zyklus deutet Julius-Bär-Experte Gattiker die zuletzt häufigeren starken Rückschläge an den Aktienmärkten, die teilweise von starken Gegenbewegungen begleitet wurden.

Nicht nur das Risiko vor einem konjunkturellen Abschwung bleibt, auch die vielen geopolitischen Risiken werden die Anleger im neuen Jahr weiterhin beschäftigen. Bei der Bank Reyl rechnet man nicht nur mit der Fortsetzung, sondern gar mit einer Zunahme der politischen Unsicherheit. Die Scheidung Großbritanniens von der EU, die am 29. März mit einem „ungeordneten Brexit“ enden könnte, werde zweifellos zu Stresssituationen auf den Märkten führen. Und was die populistische Regierung in Italien betreffe, so sei es wahrscheinlich, dass sie nicht das ganze Jahr über Bestand haben werde.

In den USA hängt laut den Reyl-Experten vieles von Präsident Trump ab, der die Wahl für eine zweite Amtszeit gewinnen will. Voraussetzung dafür sei der Zustand der Wirtschaft zum Zeitpunkt der Wahlen im November 2020. Ungewiss bleibe etwa, wie sich die Handelsbeziehungen mit China weiter entwickeln. Der Handelskrieg sei ein entscheidender Faktor, wenn es darum gehe, ob den chinesischen Behörden eine „sanfte Landung“ der Wirtschaft gelingt oder nicht.

Ein kritisches Auge werfen die Anleger auch auf die Notenbanken. In der Woche vor Weihnachten hatte die US-Notenbank Fed mit ihren Zinsprojektionen viele Anleger enttäuscht. Fed-Chef Jerome Powell habe für 2019 zwar nur noch zwei statt zuvor drei Zinserhöhungen in Aussicht gestellt, in seiner Rede sei der Notenbanker jedoch nicht auf die zuletzt schwächeren US-Wirtschaftsdaten eingegangen, urteilte Sven Schubert von der Bank Vontobel. Investoren befürchten nun, dass die Fed die Konjunktur zu optimistisch beurteilt und die Zinsen zu stark anheben wird - mit entsprechend negativen Auswirkungen auf die Aktienmärkte.