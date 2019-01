Sechs Teenager verletzten 25-Jährigen bei versuchtem Raub in Wien

Wien (APA) - Ein 25-Jähriger ist in der Nacht auf den Neujahrstag in Wien-Floridsdorf von sechs Teenagern überfallen und mit Schlägen und Tritten verletzt worden. Die Täter im Alter von 14 bis 16 Jahren wurden festgenommen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Sie hatten von ihrem Opfer um 3.15 Uhr in der Schleifgasse Geld gefordert. Als der Mann dem nicht nachkam, verletzten sie ihn im Gesicht und flüchteten.

Bei einer Sofortfahndung nahmen Beamte der Polizeiinspektion Hermann-Bahr-Straße vier Verdächtige fest. Der 14- und ein 16-jährige Tschetschenen, ein 15-jähriger Syrer und ein gleichaltriger Ukrainer gaben zu, bei der Tat dabei gewesen zu sein. Sie hätten aber nur zugeschaut und den versuchten Raub sowie die Körperverletzungen nicht begangen.

Als eigentliche Täter nannten sie zwei 14 Jahre alte Österreicher. Die beiden wurden ausgeforscht und ebenso wie die vier anderen Verdächtigen festgenommen und angezeigt. Die Ermittlungen waren am Mittwoch noch nicht abgeschlossen. Der verletzte Österreicher konnte vom Spital in häusliche Pflege entlassen werden.