Arbeitslosigkeit - Rückgang in Wien im Dezember um 4,6 Prozent

Wien (APA) - In Wien ist die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen im Dezember auf 131.368 gesunken - das sind um 2,8 Prozent weniger als im Vorjahr, teilte das S Wien am Mittwoch mit. Die Zahl der Personen in Schulungen sank um 13,3 Prozent auf 24.132. In Summe ist das ein Rückgang um 4,6 Prozent.

Die vorläufige Arbeitslosenquote beträgt in Wien 13,5 Prozent. Das ist ein Minus von 0,6 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr, wie es auf APA-Anfrage hieß. Während es zum Ende des vergangenen Jahres um 6,6 Prozent weniger Arbeitslose unter 25 Jahren gab als Ende 2017, ist die Zahl der Über-50-Jährigen um 1,8 Prozent angewachsen.

Auffallend stark gestiegen ist der Bestand an offenen Stellen: Er lag Ende Dezember 2018 mit 9.030 um 81,8 Prozent über dem Wert von Ende 2017.

„Wir sind für 2019 optimistisch und rechnen übers Jahr gesehen mit einem leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit“, wird AMS-Wien-Vizechef Winfried Göschl in der Aussendung zitiert: „Auch was den Stellenmarkt betrifft, erwarten wir in diesem Jahr weiterhin gute Zuwächse.“ Nach wichtigen Branchen betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit im Bau um 1,6 Prozent gesunken, im Einzelhandel um 2,8 Prozent, in Hotellerie und Gastronomie um 6,2 Prozent und in der Warenproduktion um 9,8 Prozent.