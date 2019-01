E-Control: Hohe Versorgungssicherheit bei Gasnetzen

Wien (APA) - Eine hohe Versorgungssicherheit gibt es laut der Energieregulierungsbehörde E-Control bei den Gasnetzen in Österreich. Im Jahr 2017 waren die Gaskunden durchschnittlich nur 1 Minute und 16 Sekunden von ungeplanten Versorgungsunterbrechungen betroffen. Das geht aus dem aktuell veröffentlichten E-Control-Monitoringbericht zur Gasnetzdienstleistungsqualität hervor.

Nicht berücksichtigt sind dabei im Vorhinein angekündigte Unterbrechungen wie beispielsweise Instandhaltungsarbeiten.

„Die heimischen Gaskunden können sich somit auf eine äußerst zuverlässige Versorgung mit Erdgas verlassen. Der eben veröffentliche Wert ist der niedrigste und somit das bisher beste Ergebnis seit Beginn der Erhebung vor fünf Jahren“, so E-Control-Vorstand Andreas Eigenbauer am Mittwoch in einer Pressemitteilung. 2013 dauerte eine ungeplante Versorgungsunterbrechung laut E-Control-Daten 1 Minute und 50 Sekunden, im Jahr 2016 waren es 1 Minute und 35 Sekunden.

Betroffen waren nur wenige Kunden. „Lediglich 0,36 Prozent aller österreichischen Gaskunden waren ungeplant ohne Gas. Damit hat es in etwa gleich wenig Betroffene gegeben, wie im Jahr davor. Im Vergleich zu 2013 bedeutet dies einen Rückgang um rund 36 Prozent“, so E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch.

