Langlauf: Stadlober in Oberstdorf 2 - „Das war schon einmal ganz gut“

Oberstdorf (APA) - Teresa Stadlober zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis bei schwierigen Verhältnissen. „Ich kann mich überhaupt nicht beschweren - ich habe alles herausgeholt, was gegangen ist. Von der Zeit her bin ich nicht so weit hinter dem ersten Platz im Vergleich zu den letzten Rennen. Das war jetzt schon einmal ganz gut“, meinte die Radstädterin nach ihrem ersten Top-Ten-Ergebnis bei der laufenden Tour.