Wiener Börse (Nachmittag) - ATX tänzelt auf der Stelle

Wien (APA) - Für die Wiener Börse hat es am Mittwoch im Frühhandel einmal Auf und einmal Ab geheißen. Nach Gewinnen zum Handelsstart und darauffolgende Kursverluste tänzelt der ATX am Nachmittag nur noch auf der Stelle. Der heimische Leitindex wurde um 14.15 Uhr mit 2.745,45 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 0,33 Punkten bzw. 0,01 Prozent.

Das europäische Börsenumfeld präsentierte sich mit Abschlägen. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,24 Prozent, FTSE-100/London -0,67 Prozent und CAC-40/Paris -1,31 Prozent.

Konjunkturdaten lieferten keine Unterstützung. Die Industriestimmung in der Eurozone ist im Dezember den fünften Monat in Folge gefallen und hat den tiefsten Stand seit fast drei Jahren erreicht. Zuvor hatte das Sozialministerium am Dienstag bekannt gegeben, dass die Arbeitslosigkeit in Österreich zurückgeht. Inklusive S-Schulungsteilnehmern waren Ende Dezember 413.936 Personen auf Arbeitssuche, ein Rückgang von 6,7 Prozent gegenüber 2017.

In allen Bundesländern mit Ausnahme Wiens sind die Exporte im ersten Halbjahr 2018 gestiegen. Die Bundeshauptstadt verzeichnete ein Minus von 6,9 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2017. Am kräftigsten wuchsen die Ausfuhren in der Steiermark, wo stark exportorientierte Unternehmen wie Andritz ihren Sitz haben.

Die Aktien von Andritz fielen allerdings zuletzt um 1,65 Prozent. Unterdessen rutschten voestalpine fast auf ein Drei-Jahres-Tief. Die Aktien fielen um 1,76 Prozent auf 25,64 Euro, auf einen Stand so tief wie zuletzt im Februar 2016.

Hingegen schüttelten Schoeller-Bleckmann ihre Kursverluste ab und gewannen 0,70 Prozent. Die Aktien des Ölfeldausrüsters waren schon am Freitag mit plus 7,30 Prozent aus dem Handel gegangen.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX kurz nach Handelsstart bei 2.760,51 Punkten, das Tagestief lag um etwa 10.00 Uhr bei 2.721,51 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,10 Prozent bei 1.389,05 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 25 Titel mit höheren Kursen, zehn mit tieferen und einer unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 2.252.559 (Freitag: 3.559.619) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 54,858 (80,249) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 587.211 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 16,92 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA261 2019-01-02/14:31