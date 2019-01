Langlauf: Norweger Iversen gewann Massenstart in Oberstdorf

Oberstdorf (APA) - Der Norweger Emil Iversen hat am Mittwoch in Oberstdorf den Klassik-Massenstart im Langlauf über 15 km für sich entschieden. Bei dichtem Schneefall setzte er sich im Zielsprint vor dem Italiener Francesco de Fabiani und dem Russen Sergej Ustjugow durch. Sein Landsmann Johannes Hösflot Kläbo verteidigte als Neunter seine Führung in der Tour de Ski nach vier von sieben Etappen.

Kläbo führt die Gesamtwertung vor der Skating-Verfolgung am Donnerstag 15,4 Sekunden vor Ustjugow an. Iversen ist 31,0 Sekunden zurück neuer Dritter. Die Österreicher Dominik Baldauf, am Vortag in Val Müstair Achter im Sprint, und Tobias Habenicht gingen in Oberstdorf nicht mehr an den Start.