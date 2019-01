Langlauf: Weltcup-Ergebnisse 2 - Tour de Ski/Herren

Oberstdorf (APA) - Ergebnisse Langlauf-Weltcup vom Mittwoch in Oberstdorf (GER) - Klassik-Massenstart:

Herren (15 km): 1. Emil Iversen (NOR) 45:30,3 Min. - 2. Francesco de Fabiani (ITA) +0,9 Sek. - 3. Sergej Ustjugow (RUS) 2,0 - 4. Sjur Röthe (NOR) 2,1 - 5. Calle Halfvarsson (SWE) 3,2 - 6. Didrik Tönseth (NOR) 3,6. Weiter: 9. Johannes Hösflot Kläbo (NOR) 5,6. Nicht angetreten: Dominik Baldauf, Tobias Habenicht (beide AUT)

Stand Tour de Ski (4/7): 1. Kläbo 1:20:08,0 Std. - 2. Ustjugow +15,4 Sek. - 3. Iversen 31,0.

Weltcupstand (13/32): 1. Alexander Bolschunow (RUS) 476 - 2. Iversen 466 - 3. Kläbo 430. Weiter: 50. Dominik Baldauf (AUT) 48 - 81. Max Hauke (AUT) 11