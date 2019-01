US-Börsen zur Eröffnung klar im Minus

New York (APA) - Die US-Börsen sind am Mittwoch mit klaren Verlusten in den ersten Handelstag des Jahres 2018 gestartet. Damit knüpften sie an den schwachen Dezember an. Enttäuschende Daten aus der chinesischen Industrie hatten zuvor schon die Aktienmärkte in Europa und Asien belastet.

Der Dow Jones verlor gegen 15.50 Uhr 1,04 Prozent auf 23.084,99 Zähler. Der marktbreite S&P-500 fiel um 1,07 Prozent auf 2.480,03 Punkte. Der technologielastige Nasdaq Composite gab um 1,30 Prozent auf 6.548,78 Einheiten nach.

Der Einkaufsmanagerindex für die chinesische Industrie ist im Dezember überraschend unter die Wachstumsschwelle gefallen. Zudem teilte Chinas Notenbank mit, dass es möglich sei, dass das Wachstum im vierten Quartal 2018 unter die Schwelle von 6,5 Prozent gefallen sei.

Weiterhin für Unsicherheit sorgt außerdem der US-Haushaltsstreit. US-Präsident Donald Trump hat Spitzenvertreter beider Kongresskammern ins Weiße Haus eingeladen. Es wäre das erste direkte Treffen zwischen dem Präsidenten und führenden Parteimitgliedern der Republikaner und Demokraten seit Beginn der Haushaltssperre vor fast zwei Wochen.

Im Dow Jones notierten sämtliche Titel im Minus. Unter den größten Verlierern waren Industriewerte wie Capterpillar (minus 2,17 Prozent) und Boeing (minus 2,05 Prozent) sowie IT-Titel wie Microsoft (minus 2,93 Prozent) und Cisco (minus 1,94 Prozent). Vergleichsweise gut hielten sich eher defensive Werte wie Pfizer (minus 0,62 Prozent) oder Coca-Cola (minus 0,40 Prozent).

Auf Unternehmensseite enttäuschte Tesla mit Absatzzahlen zum vierten Quartal. Der Hersteller von Elektroautos hat im abgelaufenen Jahresviertel rund 90.700 Fahrzeuge ausgeliefert. Davon entfielen 63.150 Stück auf den Hoffnungsträger Model 3. Analysten hatten im Schnitt mit 64.900 ausgelieferten Model-3-Fahrzeugen gerechnet. Die Tesla-Aktie brach im Eröffnungshandel um knapp 10 Prozent ein.

