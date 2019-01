Bedingungen für Papst-Besuch im Irak derzeit „nicht gegeben“

Vatikanstadt (APA) - Laut dem vatikanischen Staatssekretär, Kardinal Pietro Parolin, sind die Bedingungen für eine Reise des Papstes in Irak nicht gegeben. „Für eine Irak-Reise des Papstes muss es ein Minimum an Bedingungen geben, die es im Moment nicht gibt“, so Parolin im Interview mit dem vatikanischen TV-Sender Tv 2000.

„Es gibt große Erwartung vonseiten der Behörden, einiger Moslems, die ich getroffen habe, und vor allem seitens der christlichen Gemeinschaften, die die Unterstützung des Papstes als Ermutigung in ihrer Situation benötigen“, so Parolin. Trotzdem könne in dieser Phase keine Papst-Reise stattfinden.

Der ranghöchste Vertreter der katholischen Kirche nach dem Papst war vergangene Woche im Auftrag von Franziskus zu einem fünftägigen Solidaritätsbesuch im Irak. Dort beklagte er die Vertreibung von Christen durch die Terrormiliz „Islamischer Staat“, rief aber auch zu Vergebung und zu Zusammenarbeit zwischen Christen und Muslimen auf.