Wiener Rentenmarkt im Späthandel weiterhin fester

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Mittwochnachmittag weiterhin mit Gewinnen notiert. Auch der Euro-Bund-Future zeigte sich angesichts der Entwicklungen an den Aktienmärkten fester. Denn im neuen Jahr zeigen sich der Dow Jones Industrial und seine europäischen Pendants weiterhin schwächer, was die Investoren wiederum vermehrt in sichere Häfen wie festverzinsliche Anleihen fliehen lässt.

Die Hauptverursacher für die Marktbewegungen dürften zur Wochenmitte trübe Konjunkturdaten aus der Volksrepublik China gewesen sein. Der Einkaufsmanagerindex für die chinesische Industrie war im Dezember überraschend unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten gefallen. Zudem teilte die Notenbank der Volksrepublik mit, dass es möglich sei, dass das Wachstum im vierten Quartal 2018 unter die Marke von 6,5 Prozent sinke.

Aber nicht nur Zahlen aus China sorgten für Verunsicherung. In der Eurozone war die Industriestimmung im Dezember den fünften Monat in Folge gefallen und erreichte damit den tiefsten Stand seit fast drei Jahren. Allerdings wurde hier nur eine erste Schätzung bestätigt.

Die Schließung von Bundesbehörden („Government Shutdown“) in den USA sorgt zusätzlich für Verunsicherung. Der „Shutdown“ ging am Mittwoch bereits in den zwölften Tag.

Um 16.30 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 164,66 um 112 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (163,54). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 164,58. Das Tageshoch lag bisher bei 164,94, das Tagestief bei 163,71, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 123 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 563.959 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,28 (zuletzt: 1,34) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,42 (0,49) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,22 (-0,17) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,55 (-0,54) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 49 (zuletzt: 44) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 32 (31) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 22 (19) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 11 (5) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 105,20 105,65 1,28 104,18 104,18 Bund 28/01 10 0,75 102,94 103,03 0,42 102,48 102,48 Bund 23/03 5 0,00 101,10 101,18 -0,22 101,05 101,05 Bund 20/01 2 3,90 106,80 106,97 -0,55 106,98 106,98 ~