Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis springt deutlich höher

Wien (APA) - Nach Kursverlusten am Vormittag hat der US-Ölpreis am Mittwoch im späten europäischen Handel deutlich angezogen. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 46,87 Dollar und damit um satte 3,22 Prozent mehr als am Dienstag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 55,65 Dollar gehandelt.

Hintergrund seien Anzeichen dafür, dass Saudi-Arabien seine Rohöl-Exporte zurückfahren will, schreibt das Nachrichtenportal Bloomberg. Die Rohöl-Ausfuhren seien um eine halbe Million Barrel auf 7.253 Millionen Barrel pro Tag im Dezember gefallen, hieß es weiter.

Am Vormittag hatte die Furcht vor einer schwächeren Weltwirtschaft die Ölpreise noch belastetet. Für Verunsicherung sorgten politische Krisen und die sich abkühlende Weltkonjunktur. Vor allem aus China gab es mehrfach Hinweise auf ein Abflauen der Wirtschaft. Daneben fiel die Industriestimmung der Eurozone auf tiefsten Stand seit fast drei Jahren. Das würde für eine schwächere Nachfrage nach Öl sprechen.

Schlechte Aussichten für die globale Wirtschaft lassen die Nachfrage nach Gold tendenziell steigen, weil das Edelmetall unter Anlegern als „sicherer Hafen“ in unsicheren Zeiten gilt. So lag der Goldpreis am Mittwochnachmittag in London bei 1.286,44 Dollar und damit höher gegenüber dem Schlusskurs von Dienstag von 1.281,22 Dollar. Das war der höchste Preis seit Juni.

Liste ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 55,65 53,80 +3,44 WTI 46,87 45,41 +3,22 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.286,44 1.281,22 +0,41 Silber 15,56 15,45 +0,71 Platin 794,45 794,07 +0,05 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 125,15 125,15 +0,00 Kakao 2.409,00 2.416,00 -0,29 Zucker 328,50 332,50 -1,20 Mais 179,50 177,75 +0,98 Sojabohnen 886,50 882,75 +0,42 Weizen 204,75 205,00 -0,12 ~