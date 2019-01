Brasilien und die USA wollen Zusammenarbeit intensivieren

Brasilia (APA/AFP) - Brasiliens neue Regierung und die USA streben eine enge Zusammenarbeit an. „Wir werden eine viel stärkere Partnerschaft aufbauen“, sagte der neue brasilianische Außenminister Ernesto Araújo am Mittwoch bei einem Treffen mit seinem US-Kollegen Mike Pompeo in Brasilia.

Pompeo, der anschließend auch mit Brasiliens neuem Präsidenten Jair Bolsonaro zusammenkam, sprach von einem möglichen Wendepunkt in den bilateralen Beziehungen. US-Präsident Donald Trump sei „sehr zufrieden“ über die Richtung, in die sich das Verhältnis zwischen den beiden Ländern entwickle.

Pompeo äußerte die Hoffnung auf eine bessere wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zusammenarbeit. Eine enge Partnerschaft zwischen den USA und Brasilien biete auch die Möglichkeit, gemeinsam „gegen autoritäre Regime“ in aller Welt zu kämpfen, sagte der US-Außenminister und nannte als Beispiele Kuba, Venezuela und Nicaragua.

Auch Bolsonaro betonte seine Absicht zu engen Beziehungen nach Washington. Die Zeit der US-feindlichen Politik sei vorbei: „Wir sind Freunde.“

Brasiliens neue Regierung unter dem rechtsradikalen Staatschef Bolsonaro will sich außenpolitisch neu orientieren und sucht die Annäherung an andere rechtsgerichtete Regierungen in Ländern wie Israel, Italien oder Ungarn.