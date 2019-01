Eishockey: Black Wings holten Kanadier Carle für verletzten Altmann

Linz (APA) - Die Black Wings Linz haben mit Mathieu Carle einen Ersatzmann für den bis zum Saisonende verletzten Mario Altmann verpflichtet. Der 31-jährige Kanadier stand in den vergangenen drei Saisonen bei Adler Mannheim in der deutschen Eishockey-Liga unter Vertrag und war zuvor u.a. bei Medvescak Zagreb in der KHL tätig. Der Verteidiger wird laut Angaben des EBEL-Clubs am Donnerstag in Linz erwartet.

Altmann zog sich Ende Dezember im Training eine schwere Knieverletzung zu und fällt aufgrund eines Kreuz- und Seitenbandrisses langfristig aus.