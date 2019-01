Budapester Börse schließt stärker

Budapest (APA) - Die Budapester Börse ist am Mittwoch zum Jahresauftakt mit einem klaren Aufschlag aus dem Handel gegangen. Der ungarische Leitindex BUX gewann 1,52 Prozent auf 39.734,06 Punkte. Das Handelsvolumen belief sich auf 6,2 (zuletzt: 7,4) Mrd. Forint.

Positive Konjunkturdaten verstärkten in Ungarn die Tagestendenz des europäischen Umfelds, die im Schlusshandel die meisten Leitindizes ins Plus drehen ließ. So ist der ungarische Einkaufsmanagerindex (PMI) im Dezember auf 54,2 Punkte von 53,5 Einheiten im November gestiegen. Außerdem ist die Arbeitslosigkeit in Ungarn im November sowohl im Monats- als auch im Jahresvergleich zurückgegangen.

Die Schwergewichte im BUX zeigten eine einheitlich positive Tendenz. Während die Aktien der MTelekom (plus 0,23 Prozent) und des Mineralölkonzerns MOL (plus 0,58 Prozent) eher moderat zulegten, verzeichneten die Papiere der OTP Bank (plus 2,21 Prozent) und die ungarische Notierung des Pharmakonzerns Gedeon Richter (plus 2,39 Prozent) deutliche Aufschläge.

Die wichtigsten ungarischen Aktien schlossen wie folgt:

aktuell zuletzt MTelekom 441 440 MOL 3.096 3.078 OTP Bank 11.540 11.290 Gedeon Richter 5.560 5.430 ~

