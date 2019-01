Staatsoper - Villazon muss Auftritte in „Don Giovanni“ absagen

Wien (APA) - Rolando Villazon muss aufgrund einer ärztlich verordneten Rekonvaleszenz nach einer gastroenterologischen Operation bis 20. März seine geplanten Auftritte in „Don Giovanni“ an der Wiener Staatsoper absagen. An seiner Stelle wird Jinxu Xiahou am 10., 14. und 17. März den Don Ottavio verkörpern, berichtete die Staatsoper in einer Aussendung am Mittwoch.