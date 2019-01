Europas Leitbörsen am ersten Handelstag 2019 mit Aufholjagd

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben am ersten Handelstag der Woche am Nachmittag eine Aufholjagd hingelegt. Teilweise drehten die Aktienmärkte noch ins Plus, nachdem sie im Frühhandel zunächst noch eingebrochen waren und an den schwachen Dezember angeknüpft hatten. Zuvor hatten bereits die Börsen in Asien schwere Verluste verzeichnet.

Der Euro-Stoxx-50 ging am Mittwoch schließlich um 0,27 Prozent tiefer bei 2.993,18 Einheiten aus dem Handel. Im Frühhandel war er zwischenzeitlich um über 2,1 Prozent abgestürzt. Der DAX in Frankfurt legte leicht um 0,20 Prozent auf 10.580,19 Punkte zu und auch der FTSE-100 in London verzeichnete einen leichten Kurszuwachs von 0,09 Prozent auf 6.734,23 Einheiten.

Am Vormittag hatten zunächst schwache Konjunkturdaten aus China belastet. Dort hat sich auch die Stimmung in der Industrie deutlich eingetrübt. Der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Stimmungsindex fiel im Dezember überraschend auf 49,7 Punkte und damit erstmals seit Mai 2017 unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Analysten hatten einen unveränderten Wert von 50,2 Zählern erwartet.

Die am Vormittag veröffentlichten Daten aus Europa hatten dann ebenfalls keine Unterstützung geliefert. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie der Eurozone fiel endgültigen Zahlen zufolge um 0,4 Prozent auf 51,4 Einheiten und erreichte damit den tiefsten Stand seit knapp drei Jahren.

Den Stimmungsumschwung im Späthandel lösten die New Yorker Börsen aus. Der Dow Jones und der S&P-500 grenzten ihre deutlichen Verluste aus dem Eröffnungshandel schnell spürbar ein. Der technologielastige Nasdaq Composite drehte sogar ins Plus. Unterstützung kam außerdem vom Devisenmarkt, wo der Euro im Tagesverlauf von knapp 1,15 Dollar auf 1,1350 Dollar fiel.

Branchenseitig rückte der Bankensektor in den Mittelpunkt. In Mailand waren die Titel der Banca Carige vom Handel ausgesetzt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat das angeschlagene italienische Kreditinstitut unter Zwangsverwaltung gestellt. Drei Interimsverwalter und ein Überwachungsausschuss ersetzen die Führung der Bank.

Im Euro-Stoxx-50 zeigten sich Bankaktien daraufhin mehrheitlich ebenfalls klar tiefer. Schwächster Branchenwert waren die Titel der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo mit einem Minus von 1,72 Prozent. Klare Abschläge setzte es außerdem auch für die Aktien der beiden französischen Finanzinstitute Societe Generale (minus 1,42 Prozent) und BNP Paribas (minus 0,99 Prozent).

Deutlich nach oben ging es dagegen für die Adidas-Titel mit einem Plus von 1,10 Prozent. Konzernchef Kasper Rorsted hat in einem Zeitungsinterview sein Bekenntnis zur schwächelnden Marke Reebok bekräftigt. Auf die Frage, ob Reebok in drei Jahren noch zu Adidas gehöre, sagte Rorsted der „Welt am Sonntag“: „Ja, denn wir kommen gut voran, insbesondere bei der Profitabilität.“ Er sei zuversichtlich, „dass wir mit Reebok dort hinkommen, wo wir hinwollen“.

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 2.770,85 25,07 0,91 2.745,78 Frankfurt DAX 10.580,19 21,23 0,20 10.558,96 London FT-SE-100 6.734,23 6,10 0,09 6.728,13 Paris CAC-40 4.689,39 -41,30 -0,87 4.730,69 Zürich SPI geschlossen n.v. n.v. 9.830,06 Mailand FTSEMIB 18.330,99 6,96 0,04 18.324,03 Madrid IBEX-35 8.550,00 10,10 0,12 8.539,90 Amsterdam AEX 486,57 -1,30 -0,27 487,87 Brüssel BEL-20 3.223,14 -20,48 -0,63 3.243,62 Stockholm SX Gesamt 1.405,85 -2,89 -0,21 1.408,74 Europa Euro-Stoxx- 2.993,18 -8,24 -0,27 3.001,42

50

Euro-Stoxx 327,74 -0,75 -0,23 328,49 ~

