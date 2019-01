Börse London schließt leicht im Plus

London (APA) - Die Börse in London hat den ersten Handelstag des Jahres 2019 mit leichten Kursgewinnen beendet. Der FTSE-100 stieg am Mittwoch um 0,09 Prozent auf 6.734,23 Punkte, nachdem er im Frühhandel in der Spitze um 1,91 Prozent nachgegeben hatte. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 53 Gewinner und 48 Verlierer gegenüber.

Am Vormittag hatten vor allem schwachen Daten aus der chinesischen Industrie die Stimmung am Londoner Börsenparkett gedrückt. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt fiel im Dezember unerwartet unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Vor allem Rohstoffwerte wurden davon belastet, da sie von einem Konjunkturabschwung am chinesischen Markt stark betroffen wären. Starke Verluste verzeichneten im FTSE-100 etwa Glencore (minus 3,04 Prozent), Anglo American (minus 2,14 Prozent) und Antofagasta (minus 1,63 Prozent).

Aus der britischen Industrie kamen am späten Vormittag dann aber positive Daten. Die Stimmung im verarbeiteten Gewerbe hat sich im Dezember trotz der Brexit-Unsicherheit aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex stieg um 0,6 Punkte auf 54,2 Zähler. Es ist der höchste Stand seit sechs Monaten. Analysten hatten im Schnitt hingegen einen Rückgang auf 52,5 Punkte erwartet.

Weiteren Auftrieb lieferten am Nachmittag die US-Börsen. Nach einer tiefroten Eröffnung grenzten sie ihre Verluste rasch ein und drehten zwischenzeitlich sogar leicht ins Plus. Europaweit hellte sich die Stimmung an den Handelsplätzen daraufhin auf.

Zu den größten Gewinnern gehörten die Ölaktien BP (plus 2,29 Prozent) und Royal Dutch Shell (plus 1,43 Prozent bei A-Aktien). Die Ölpreise zogen am späten Nachmittag deutlich an, so kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent um 3,75 Prozent mehr als am Vortag. Nach Zahlen der Finanznachrichtenagentur Bloomberg sind die Ölausfuhren Saudi-Arabiens im Dezember um eine halbe Million Barrel pro Tag gefallen. Auch die Ölexporte der Vereinigten Arabischen Emirate sind den Daten zufolge gesunken.

Ein Plus von 0,62 Prozent verzeichneten die Aktien von GlaxoSmithKline. Die Schweizer Großbank hat ihre Kaufempfehlung für die Titel des Pharmaunternehmens bestätigt. Positiv beurteilt werden von den Analysten die möglichen Synergieeffekte aus dem mit dem US-Rivalen Pfizer beschlossenen Gemeinschaftsunternehmen für Consumer Health.

