Ungarn: Kritiker Roszik wünscht sich „klarere ÖVP-Haltung“ zu Orban

Budapest/Wien (APA) - Der ehemalige Weggefährte und heutige Kritiker von Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban, der Pastor Gabor Roszik, würde sich von der ÖVP eine „klarere Haltung“ gegenüber dessen „antidemokratischer, antichristlichdemokratischer und antikonservativer Politik“ wünschen. Gegenüber dem Linzer „Volksblatt“ sagte Roszik: „Wenn die ÖVP ganz klar gegen Orban aufträte, würden das viele Ungarn begrüßen.“

„Es ist in Ungarn wichtig, was österreichische Politiker sagen“, so Rsozik in der „Donnerstag-Ausgabe“ des „Volksblatts“. Zwar habe er von ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz schon kritische Worte über Orban gehört, erklärte Roszik. „Aber das ist nicht genug.“ Leider habe auch die Europäische Volkspartei (EVP) nicht den Mut dazu, Orbans Fidesz-Partei auszuschließen, bedauerte der 1954 in Budapest geborene Roszik, der 1989 im Zuge der Wende im kommunistischen Ungarn als erster freier Abgeordneter ins ungarische Parlament gewählt worden war.

Vor 30 Jahren war er mit Orban auf einer Linie, erinnerte sich der Pastor: „Wir kämpften gemeinsam gegen die kommunistische Diktatur. Orban war damals klar ein Liberaler. Das hat sich 1994 von einem Tag auf den anderen geändert, als die Sozialisten zurück an die Macht kamen.“

Heute denke er aber manchmal, es sei in Ungarn „schlimmer als vor 30 Jahren“, sagte Roszik. „Wir befinden uns in einer demokratischen Diktatur. Vor 30 Jahren wussten wir genau, wer der Feind ist. Heute haben wir eine Regierung, die sich konservativ und christlich-demokratisch nennt, aber gegen alle diese Prinzipien verstößt. 95 Prozent der Medien befinden sich in der Hand der Regierungspartei von Viktor Orban. Die ganze Gesellschaft ist derart manipuliert, dass viele Menschen glauben, alles sei in Ordnung in Ungarn.“

Allerdings fehle es in Ungarn auch an einem charismatischen Oppositionsführer, der gegen den nationalkonservativen Premier auftrete, räumte der Pastor in dem Gespräch ein: „Leider sehe ich einen solchen nicht. Wir können nur beten, dass es so eine Persönlichkeit bald geben wird.“

