Missbrauchsopfer in Chile beklagen zögerliche Aufarbeitung

Santiago de Chile/Vatikanstadt (APA/AFP) - Missbrauchsopfer in Chile haben einen entschlosseneren Kampf der katholischen Kirche gegen sexuelle Übergriffe durch Geistliche gefordert. Papst Franziskus stehe mit seinem Einsatz gegen solche Verbrechen „ganz alleine da“, sagte der chilenische Journalist Juan Carlos Cruz, der von dem früheren Priesterausbilder Fernando Karadima missbraucht worden war, am Mittwoch in Santiago de Chile.

Es sei „schmerzhaft“ zu sehen, auf wie viel Widerstand der Papst innerhalb der Kirche treffe. Cruz wurde am Mittwoch zusammen mit dem Philosophen Jose Andres Murillo und dem Arzt James Hamilton von der Vereinigung der Auslandspresse in Chile zu den Personen des Jahres 2018 gekürt. Die drei Männer hatten 2010 Jahren öffentlich gemacht, dass sie von Karadima missbraucht worden waren. Der Geistliche wurde 2011 von der Vatikanjustiz wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger schuldig gesprochen.

Die Aufarbeitung der Affäre um den Missbrauch durch Priester und die Vertuschung der Taten in der chilenischen Kirche war erst nach einem Besuch des Papstes in Chile Anfang 2018 in Gang gekommen. Franziskus bat die Opfer öffentlich um Entschuldigung. Sieben chilenische Bischöfe traten seitdem zurück, zwei weitere wurden vom Papst aus dem Klerikerstand entlassen.

Auch in Europa, den USA und Australien haben Missbrauchsskandale die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche schwer beschädigt und diese in eine der größten Krisen ihrer Geschichte gestürzt. Im Februar richtet der Papst im Vatikan eine Konferenz zum Thema Kindesmissbrauch aus, an der Bischöfe aus aller Welt teilnehmen sollen.