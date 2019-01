New York (APA) - Die US-Börsen sind am Mittwoch nach einem bewegten ersten Handelstag mit leicht positiver Tendenz in das neue Jahr gestartet. Der Dow Jones Industrial Index stieg um knappe 18,78 Punkte oder 0,08 Prozent auf 23.346,24 Einheiten. Der S&P-500 Index legte um 3,18 Punkte oder 0,13 Prozent auf 2.510,03 Zähler zu. Der Nasdaq Composite Index erhöhte sich um 30,66 Einheiten oder 0,46 Prozent auf 6.665,94 Zähler.

Die New Yorker Indizes waren mit klaren Verlusten in den Handel gegangen, wechselten im Verlauf aber in die Gewinnzone. Doch bevor sie schließlich mit leichten Gewinnen schließen konnten, rutschten sie im späten Handel erneut in den negativen Bereich.

Für Belastung sorgten Anzeichen einer Abschwächung der Wirtschaft in China und Europa. Dort hatten sich die Einkaufsmanagerindizes des Verarbeitenden Gewerbes überraschend enttäuschend gezeigt und belastende Vorgaben geliefert. Außerdem verunsicherte der anhaltende „Shutdown“ von US-Behörden im Budgetstreit die Anleger.

Zwar hat Präsident Donald Trump die Führungsleute der Demokraten und Republikaner aus dem Kongress für den späten Mittwochabend europäischer Zeit zu einer Unterrichtung über die Grenzsicherung eingeladen. Den jüngsten Kompromissvorschlag der Demokraten wies er jedoch als untauglich zurück. Die Positionen beider Seiten liegen bisher weit auseinander. „Je länger die Schließung andauert, desto größer dürften die konjunkturellen Risiken und entsprechend die Nervosität an den Kapitalmärkten sein“, sagte Analyst Rainer Sartoris von der britischen Bank HSBC.

Unter den Einzelwerten stach Tesla mit einem Kursrutsch von 6,81 Prozent negativ heraus - damit waren die zuletzt etwas erholten Aktien des Elektroautobauers Schlusslicht im Nasdaq-100. Tesla enttäuschte die Anleger mit seinen Auslieferungszahlen für das Model 3 im Schlussquartal 2018, obwohl diese sich im Jahresvergleich mehr als verdreifacht hatten, und kündigte zudem Preiskürzungen an.

Im Dow gehörten die Titel des Pharmakonzerns Merck & Co mit 1,09 Prozent zu den größten Verlierern - 2018 hatten sie mit fast 36 Prozent Plus unangefochten die Gewinnerliste im US-Leitindex angeführt. Genau umgekehrt war es bei der Bank Goldman Sachs, im vergangenen Jahr auch wegen eines Geldwäsche- und Korruptionsskandals mit einem Wertverlust von mehr als einem Drittel noch abgeschlagenes Schlusslicht: Sie machten mit einem Kursanstieg um 3,04 Prozent wieder ein wenig Boden gut.

Die Anteilscheine der Ölkonzerne ExxonMobil und Chevron profitierten mit Gewinnen von 2,23 beziehungsweise 1,75 Prozent davon, dass die anfangs schwachen Ölpreise deutlich anzogen.

~ ISIN US78378X1072 US6311011026 US2605661048 ~ APA383 2019-01-02/22:20