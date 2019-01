Eishockey: Steckbrief und Meilensteine von Thomas Vanek

Wien (APA) - Steckbrief von Österreichs Eishockey-Star Thomas Vanek, der am Freitag sein 1.000. Spiel im Grunddurchgang der National Hockey League (NHL) absolviert:

~ Thomas VANEK: Geboren: 19. Jänner 1984 in Baden bei Wien, aufgewachsen in Zell/See und Graz Familienstand: verheiratet mit Ashley, drei Kinder Position: Stürmer Stationen als Spieler: Zell/See, Graz, Lacoka Wolves (CAN, 1998/99), Rochester Americans AAA (USA, Herbst 1999), Sioux Falls Stampede (USA/USHL, 1999-2002), University of Minnesota (USA/US-Collegeleague, 2002-2004), Rochester Americans (USA/AHL, 2004/05) NHL-Clubs: Debüt: am 5. Oktober 2005 für Buffalo Sabres Transfers: 27. Oktober 2013: Buffalo Sabres zu New York Islanders

5. März 2014: NY Islanders zu Montreal Canadiens

1. Juli 2014: Vertrag bei Minnesota Wild

1. Juli 2016: Vertrag bei Detroit Red Wings

1. März 2017: Transfer zu den Florida Panthers

1. September 2017: Vertrag bei den Vancouver Canucks

26. Februar 2018: Transfer zu den Columbus Blue Jackets

1. Juli 2018: Vertrag bei den Detroit Red Wings NHL-Bilanz (Grunddurchgang): 999 Spiele - 363 Tore, 406 Assists, 769 Punkte Vertrag: 1-Jahres-Vertrag (bis Sommer 2019) Gehalt 2018/19: 3,0 Mio. Dollar

Meilensteine und größte Erfolge: 2002/03: College-Meister mit der University of Minnesota, MVP des Finalturniers. 21. Juni 2003: Beim NHL-Draft von den Buffalo Sabres als Nummer fünf gedraftet. 2. September 2004: Vertragsunterzeichnung bei den Buffalo Sabres. 2004/05: 42 Tore für Rochester Americans, zweitbester Torschütze der AHL, Club-Rekord für Tore eines Rookies eingestellt. 5. Oktober 2005: NHL-Debüt gegen die New York Islanders (6:4) und erster Assist. 9. November 2005: Erstes NHL-Tor. 2005/06: mit 25 Toren zweitbester Club-Torschütze im Grunddurchgang, Conference-Finale mit Buffalo. 2006/07: Mit 43 Toren fünftbester Torschütze der NHL, Sieger der Plus/Minus-Wertung (bei Toren der eigenen Mannschaft auf dem Eis/plus bzw. bei Gegentreffern/minus), Conference-Finale mit Buffalo. 6. Juli 2007: Vertragsverlängerung in Buffalo: 50 Millionen Dollar für sieben Jahre, mit 10 Mio. Dollar weltweit Top-Verdiener in der Saison 2007/08. Oktober 2007: Ehrung zu Österreichs Sportler des Jahres 2007. Jänner 2009: Nominierung für All-Star-Game. 2008/09: Mit 40 Toren neuerlich fünftbester NHL-Torschütze. Sechsmal bester Club-Torschütze (43 Tore 2006/07, 36 Tore 2007/08, 40 Tore 2008/09, 28 Tore 2009/10, 32 Tore 2010/11, 20 Tore 2012/13) 1. Oktober 2013: Vanek wird zum Kapitän der Buffalo Sabres ernannt (für die Heimspiele). Mit 254 Treffern im Grunddurchgang Platz fünf in der ewigen Torschützenliste der Sabres. 27. Oktober 2013: Transfer zu den New York Islanders 5. März 2014: Transfer zu den Montreal Canadiens; Conference-Finale mit den Canadiens 3. Februar 2018: Gesamt 1.000. NHL-Spiel (Grunddurchgang und Play-off) 4. Jänner 2019: 1.000 Spiel im NHL-Grunddurchgang ~