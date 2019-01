Ölpreise gaben nach Schub am Vortag wieder deutlich nach

Singapur (APA/dpa) - Die Ölpreise sind am Donnerstag nach dem Schub am Vortag deutlich gesunken. Ein Barrel der Nordseesorte Brent (159 Liter) kostete in der Früh 54,25 US-Dollar (47,60 Euro). Das waren 66 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 98 Cent auf 45,56 Dollar.

Am Mittwochnachmittag waren die Ölpreise ohne ersichtlichen Grund kräftig gestiegen. Marktteilnehmer hatten auf den noch dünnen Handel zu Jahresbeginn verwiesen, der oft zu stärkeren Kursausschlägen führen kann.

Zuletzt hatte der Ölmarkt keine klare Richtung gezeigt, und es war immer wieder zu starken Preisschwankungen gekommen. Für Verunsicherung sorgten politische Krisen und die sich abkühlende Weltkonjunktur. Vor allem aus China gab es mehrfach Hinweise auf ein Abflauen der Wirtschaft.