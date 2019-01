„Gang durch die Jahrzehnte“: Ringsgwandl verspricht „Andacht & Radau“

Wien (APA) - Nachdem er auf der Vorgängerplatte „Woanders“ (2017) ruhigere Töne angeschlagen hat, greift der bayerische Musiker und Kabarettist Georg Ringsgwandl nun wieder ordentlich in die Saiten: „Andacht & Radau“ verspricht der seit vergangenem November 70-Jährige seinen Fans. „Das ist ein Gang durch die Jahrzehnte“, meint er, versammelt die Platte doch viele ältere Stücke.

Schließlich seien immer wieder Lieder „liegengeblieben“, die zwischen zwei Alben entstanden sind. „Aber die sind doch ganz gut“, erklärt Ringsgwandl im APA-Interview. „Also dachte ich mir: Es ist doch schön, weil ich doch noch 70 geworden bin, die zusammen zu sammeln und auf eine Platte zu pressen.“ Aber auch Neues ist dabei, etwa der krachende Opener „Tage (Metal)“. „Das ist vielleicht das letzte Mal, dass ich eine Platte machen kann, auf der es richtig schnalzt“, schmunzelt der Musiker. „Lieder, die einfach nach vorne gehen. Ich weiß ja nicht, wie lange ich das noch machen kann.“

Also habe er gemäß der Devise „Tu nicht lange rum, mach es jetzt!“ mit seiner Band im Rheingau ein improvisiertes Studio bezogen, wo die zwölf Songs in nur sechs Tagen eingespielt wurden. Das Musikmachen sei heutzutage „Gott sei Dank ja niederschwelliger“, so Ringsgwandl. „In drei Stunden hat unser Produzent dort ein perfektes Studio aufgebaut, lauter digitales Zeug! Laptops, Mikrofone, fertig war das Ding. Schon konnten wir aufnehmen.“ Und doch hatte er zunächst Bedenken angesichts der älteren Nummern. „Ich war mir nicht sicher, ob das jemandem zumutbar ist.“

Das Endergebnis überzeugt aber sicher vom Gegenteil: Egal ob alt oder neu, Ringsgwandl geht auf „Andacht & Radau“ mit viel Verve und hörbarer Lust zur Sache, lässt die Gitarren jaulen, frönt dem Funk oder bezirzt mit vordergründiger Ruhe, die durch textliche Schärfe konterkariert wird. Er rechnet aber auch mit der Zeit ab, etwa in „Digitales Proletariat“. „Das hat sein müssen, es ist einfach ein Kommentar“, grinst der Musiker. Ein Technikverachter ist er aber nicht, ganz im Gegenteil. „Ich beschwere mich keineswegs! Zwei Tage ohne Trinkwasser, darüber können wir reden. Aber ohne Smartphone in einem modernen Beruf, wie soll das gehen?“

Erhellende Gespräche führe er diesbezüglich mit seinem Neffen, der in Seattle für Google tätig ist. „Er versucht mir zu erklären, was die eigentlich machen. Du lieber Gott! Dort wird das Zeug entwickelt, das fünf Jahre später bei uns aufkreuzt.“ Ohne das Alleskönner-Gadget in der Hosentasche gehe es heute nicht mehr, ist sich Ringsgwandl sicher. „Die Verweigerer, die auf öko und anti machen, halte ich für vorgestrig. Es ist eine Entwicklung, über die wir nicht diskutieren müssen. Trotzdem sind wir das digitale Proletariat. Wir schauen, dass wir mit den Apparaten zurechtkommen, die andere erdenken.“

Musikalisch lässt sich der bayerische Künstler nicht einengen. Kein Wunder bei Stücken, zwischen denen Jahrzehnte liegen. „Da hat sich ja auch in der Musikgeschichte viel getan“, nickt er. „Ich habe immer geschaut, dass ich mein Ding mache. Letztlich hatte ich ja beschränkte Möglichkeiten, weil ich kein ausgebildeter Musiker bin. Ich habe mich mit der Machete durch den musikalischen Dschungel gekämpft. Und was ich musikalisch nicht konnte, habe ich kompensiert durch irgendwelche wilden Bühnendarstellungen“, lacht Ringsgwandl.

Heute müsse man aber keinen Trends mehr folgen, hat sich die Musiklandschaft doch stark ausdifferenziert und verbreitert. „Du kannst alles machen! Natürlich kann es in eine kommerzielle Beliebigkeit abrutschen, aber kommerzielles Glump hat es immer schon gegeben. Es ist schön, dass die jungen Leute heute eine Musik machen, die sich aus allen möglichen Epochen bedient.“ Es fallen Namen wie Punch Brothers, aber auch Jack White, ein „interessanter Typ“ für Ringsgwandl. „Er zeigt, dass ein eigener Stil, der nicht von irgendwelchen Megakonzernen korrumpiert wurde, funktioniert. Und sein Erfolg beweist, dass viele junge Leute seine Gedanken nachvollziehen.“

Kommerz ist aus seiner Sicht „immer bedeutungslos“. Anders sei es bei einer ernsthaften künstlerischen Auseinandersetzung. „Das ist dann zwangsläufig in einer bestimmten Weise politisch und steht in Opposition zur Mainstreamrealität. Ich glaube aber nicht, dass man parteipolitisch sein sollte oder tagespolitisch auf jede Aktualität draufspringen muss, die durch die Medien geschoben wird“, erläutert Ringsgwandl sein Selbstverständnis. „Aber ein Künstler muss politisch sein in dem Sinn, dass er auf die Welt reagiert. Du kannst Gott sei Dank etwas formulieren, das nicht einer Unternehmens- oder Regierungsstrategie unterliegt.“

Ab 8. Jänner ist Georg Ringsgwandl mit seiner Band und dem Programm „Wuide unterwegs“ in Österreich auf Tour. Das Publikum kann sich wohl auf einiges gefasst machen. „Es bekommt den ganzen Wahnsinn serviert, der sich in den letzten 30 Jahren angesammelt hat“, lacht der Musiker. „Grelle Punkte mit hemmungsloser Bühnenshow, aber auch ein paar Balladen. Ein Querschnitt eben, aber jeden Tag ein bisschen anders - damit es auch für uns selber frisch bleibt.“

(Das Gespräch führte Christoph Griessner/APA)

(S E R V I C E - Georg Ringsgwandl, Tour „Wuide unterwegs“: 8.1. Salzburg, 9.1. Graz, 10.1. Linz, 11. und 12.1. Wien, www.ringsgwandl.com)