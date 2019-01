Wiener Aktienmarkt dürfte schwachen Asienbörsen zum Start folgen

Wien (APA) - Nach einem Jahresauftakt klar im Plus am Mittwoch erwarten heimische Marktexperten die Eröffnung an der Wiener Börse am Donnerstag mit leichterer Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund 20 Punkte unter dem Schluss-Stand vom Mittwoch (2.770,85) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 2.740,00 und 2.773,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 2.760,00 Punkten aus.

Schwache Vorgaben aus Asien könnten belasten. Die asiatischen Börsen wurden von einer Prognosesenkung des US-Konzerns Apple in Mitleidenschaft gezogen.

Während in Europa der Datenkalender leer bleibt, rückt der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes in den USA in den Fokus. Regionale Umfragen und die schwachen Aktienmärkte lassen auf einen Rückgang schließen, schreibt der Helaba-Experte Ulrich Wortberg. Zwar dürfte das Niveau weiterhin hoch sein, die an den Finanzmärkten vorherrschenden Konjunktursorgen werden im Falle einer Stimmungsabkühlung aber nicht gemildert, hieß es weiter.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,91 Prozent höher bei 2.770,85 Punkten geschlossen. Bei den Einzelwerten rutschten voestalpine fast auf ein Drei-Jahres-Tief. Die Aktien fielen um 0,77 Prozent auf 25,64 Euro. Zwischenzeitlich sackten sie auf 25,50 Euro, auf einen Stand so tief wie zuletzt im Februar 2016. Deutlich höher zogen die Aktien von AG. Die Titel des Aluminiumkonzerns stiegen kurz vor Börsenschluss um 7,69 Prozent höher.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

~ AMAG +7,69% 33,60 Euro Valneva +5,67% 3,17 Euro Verbund +4,99% 39,10 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

~ Andritz -1,40% 39,56 Euro Vienna Insurance Group -1,38% 20,00 Euro Kapsch TrafficCom -1,35% 32,80 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA048 2019-01-03/08:31