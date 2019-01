Europas Leitbörsen zur Eröffnung schwächer erwartet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Eine Umsatzwarnung des iPhone-Konzerns Apple hat die Konjunktursorgen der Anleger am Donnerstag befeuert. Die europäischen Aktienmärkte dürften mit Kursverlusten in die Börsensitzung gehen. Sowohl der Euro-Stoxx-50 als auch der DAX deuteten vor Handelsbeginn Kursabschläge von mehr als einem halben Prozent an.

Zwar schaffte es die Wall Street am Vortag nach schwacher Eröffnung noch leicht ins Plus. Die gesenkte Umsatzprognose von Apple sorgte nachbörslich jedoch für trübe Stimmung und aktuell deutet alles auf einen schwachen Handelsstart in New York hin. Das vergangene Weihnachtsgeschäft war für den iPhone-Konzern deutlich schlechter gelaufen als erwartet. Auch an Chinas Börse ging es angesichts anhaltender Wachstumssorgen weiter abwärts.

Die schlechten Nachrichten von Apple dürften auch diesseits des Atlantiks verschiedene Branchenwerte belasten. So brachen die Anteilsscheine des Halbleiterherstellers und Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch um mehr als 6 Prozent ein. Die Papiere des Chipproduzenten Infineon büßten gut 2 Prozent ein. Auch die in der Schweiz notierten heimischen Titel der bereits stark durchgerüttelten ams AG könnten unter Druck geraten.

