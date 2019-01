Wiener Börse folgt zum Start schwachen Asien-Börsen

Wien (APA) - Nach einem Jahresauftakt klar im Plus am Mittwoch hat die Wiener Börse am Donnerstag den Handel klar tiefer begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 2.748,24 Zählern um 22,61 Punkte oder 0,82 Prozent unter dem Mittwoch-Schluss (2.770,85). Bisher wurden 170.263 (Vortag: 653.950) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Während in Europa der Datenkalender leer bleibt, rückt der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes in den USA in den Fokus. Regionale Umfragen und die schwachen Aktienmärkte lassen auf einen Rückgang schließen, schreibt der Helaba-Experte Ulrich Wortberg. Zwar dürfte das Niveau weiterhin hoch sein, die an den Finanzmärkten vorherrschenden Konjunktursorgen werden im Falle einer Stimmungsabkühlung aber nicht gemildert, hieß es weiter.

Schwache Vorgaben aus Asien dürften belastet haben. Die asiatischen Börsen wurden von einer Prognosesenkung des US-Konzerns Apple in Mitleidenschaft gezogen. Auch der steirischen Halbleiterhersteller ams (minus 11 Prozent) an der Schweizer Börse dürfte davon in Mitleidenschaft gezogen worden sein.

Bei den Einzelwerten zogen die Aktien von AG um 4,17 Prozent höher. Die Titel des Aluminiumkonzerns waren schon am Mittwoch kurz vor Börsenschluss um 7,69 Prozent gestiegen. Polytec sackten hingegen um 3,58 Prozent auf 8,36 Euro ab.

