Zielgerichtete Lungenkrebstherapie mit gutem Erfolg verlängert 1

Wien (APA) - Drei neue wissenschaftliche Studien von Wiener Wissenschaftern belegen deutliche die Fortschritte der Medizin bei der medikamentösen Behandlung von Patienten mit einer bestimmten Form nicht mehr operabler Lungenkarzinome. Bei Kranken mit sogenannten EGFR-mutierten Tumoren lässt sich durch einen Wechsel der verwendeten spezifisch wirksamen Medikamente die Dauer des Ansprechens verdoppeln.

„Etwa 15 Prozent der Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom haben ein EGFR-mutiertes Karzinom. In Asien sind es bis die Hälfte der Betroffenen“, sagte Maximilian Hochmair, auf Lungenkrebs spezialisierter Onkologe am Otto Wagner Spital (KAV) in Wien, gegenüber der APA. Für diese Patienten gibt es mittlerweile mehrere zielgerichtete Medikamente, die nur bei dieser Form der Erkrankung wirken. EGFR-mutiert bedeutet, dass die Tumorzellen an ihrer Oberfläche vermehrt Rezeptoren für den EGF-Wachstumsfaktor bilden und so mehr Wachstumsimpulse an den Zellkern senden. Das macht die Erkrankung aggressiver. Die spezifisch wirkenden Medikamente (z.B. Gefitinib, Erlotinib, Afatinib, Osimertinib etc.) blockieren im Inneren der Tumorzellen als sogenannte Tyrosin-Kinase-Hemmer die Signalübertragung dieser Impulse und somit das Zellwachstum.

Das Problem liegt aber darin, dass - egal welches der Medikamente zunächst verwendet wird - die Entstehung „einer erworbenen Resistenz gegenüber der Behandlung unausweichlich“ ist, wie Hochmair und ein internationales Studienteam (auch aus Kanada, Israel, Italien, Japan, Singapur, Slowenien, Spanien, Taiwan und den USA) in ihrer Beobachtungsstudie in „Future Oncology“ feststellten. Die meisten dieser Resistenzen der Lungenkarzinomzellen gegen die Onkologika beruhen auf einer bestimmten Mutation (T790M). Neuere Substanzen (z.B. Osimertinib) sollen auch dann noch wirken. Die Frage war, ob man sie sofort oder erst nach Verlust der Wirksamkeit durch Entstehen der T790M-Mutanten infolge des Selektionsdruckes unter der Behandlung mit einem ersten zielgerichteten Medikament einsetzen sollte.

Die Antwort darauf könnten zwei der Studien ergeben: In einer wissenschaftlichen Untersuchung von Hochmair und anderen Wiener Wissenschaftern, zum Beispiel Anna Buder und Martin Filipits vom Institut für Krebsforschung der MedUni Wien (online publiziert in „Targeted Oncology“ im Dezember 2018), erhielten 67 Patienten mit EGFR-mutiertem Lungenkarzinom zunächst eine Behandlung mit dem spezifisch wirksamen Tyrosin-Kinase-Hemmer Afatinib. Wenn Zeichen einer auftretenden Resistenz durch T790M vorhanden waren, wurde durchschnittlich binnen 16 Tagen auf das auch dann noch wirksame Medikament Osimertinib gewechselt.

Insgesamt hatten 92,5 Prozent aller Patienten auf die Ersttherapie mit Afatinib angesprochen. Bei 19,4 Prozent war das Karzinom verschwunden, bei 73,1 Prozent geschrumpft, bei drei Prozent war die Erkrankung zunächst stabil geblieben. Im Mittel wurde eine Wirkung etwa 13 Monate lang festgestellt, bis Resistenz auftrat.