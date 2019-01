Lawinengefahr - Warnstufe „groß“ für weite Teile der Steiermark

Graz (APA) - Der Lawinenwarndienst hat am Mittwoch für weite Teile der Steiermark die Warnstufe auf vier („groß“) von fünf erhöht. Die großen Neuschneemengen und der starke Wind führten von Dienstag auf Mittwoch zu einer angespannte Schneebrettsituation. Bereits geringe Belastungen könnten Abrutschungen auslösen. Dies galt vor allem für die Nordalpen vom Dachstein bis zur Rax und die Niederen Tauern.

Die Hauptgefahr geht vom neuen Triebschnee aus, der mit dem stürmischen Wind in Rinnen und Mulden aller Expositionen sowie hinter Geländekanten abgelagert wird. Dies teilte der Lawinenwarndienst am Mittwoch mit. Die Verfrachtungen reichen diesmal auch bis in die Waldzonen herunter. Wegen der zusätzlich auch noch schlechten Sichtbedingungen sind diese Gefahrenstellen schwer auszumachen. Aus dem Steilgelände werden außerdem kleine bis mittelgroße Lockerschneelawinen erwartet. Die Situation dürfte anhalten, da für das Oberland bis zum Wochenende weiterhin Niederschläge und starker Wind angesagt sind.

In den Seetaler Alpen entlang der Landesgrenze zur Kärnten herrschte am Mittwoch die Warnstufe drei („erheblich“) und unterhalb der Waldgrenze zwei („mäßig“). Warnstufe zwei galt auf auch die Berge der oberen Oststeiermark. Lediglich im westlichen Randgebirge der Glein- und Koralm sowie in Teilen des Grazer Berglandes galt die Warnstufe eins („gering“) - wohl auch wegen der hier geringeren Niederschläge während der vergangenen 24 Stunden.