Eishockey: Niederlagenserie von Vaneks Red Wings in NHL hält an

Detroit (APA) - Thomas Vanek hält mit Detroit in der NHL bei einer Negativserie. Die 3:5-Heimniederlage gegen die Calgary Flames am Mittwoch war bereits die sechste Pleite in Folge für die Red Wings. Vanek absolvierte sein 999. Spiel im Grunddurchgang der Eishockey-Eliteliga. Matchwinner für die Gäste war Johnny Gaudreau mit einem Tor und drei Assists.

Detroit lag nach dem ersten Drittel noch 2:0 und gegen Ende des Mitteldrittels 3:2 voran. Calgary glich aber aus und schoss in der finalen Phase die entscheidenden Tore. Vanek gab nur einen Torschuss ab. Nach seiner Augenverletzung weiter pausieren muss Michael Grabner. Seine Arizona Coyotes gingen gegen die Edmonton Oilers als 1:3-Verlierer vom heimischen Eis. Superstar Connor McDavid schoss zwei Tore für die Kanadier.

Bekannt gegeben wurden am Mittwoch die Line-ups für das anstehende All-Star-Game am 26. Jänner in San Jose. Die dort ansässigen Sharks stellen mit Joe Pavelski, Erik Karlsson und Brent Burns drei Spieler ab. Alexander Owetschkin vom Stanley-Cup-Sieger Washington Capitals sagte seine Teilnahme ab. Der 33-jährige Russe will sich etwas Erholung gönnen und nimmt dafür eine automatische Sperre von einem Spiel in Kauf.

Ergebnisse der National Hockey League (NHL) vom Mittwoch: Detroit Red Wings (mit Vanek) - Calgary Flames 3:5, Arizona Coyotes (ohne Grabner) - Edmonton Oilers 1:3, Ottawa Senators - Vancouver Canucks 3:4 n.V. Dallas Stars - New Jersey Devils 5:4, Colorado Avalanche - San Jose Sharks 4:5, New York Rangers - Pittsburgh Penguins 2:7