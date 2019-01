Europas Leitbörsen tendieren im Frühhandel schwach

Frankfurt am Main (APA) - Angesichts der Gewinnwarnung von Apple sind die Börsen Europas am Donnerstag mit Verlusten in den Handel gestartet. Die gesenkten Prognosen lassen die Sorgen der Anleger um eine Abschwächung der Weltwirtschaft weiter zunehmen. Für den europäischen Technologiesektor zeichneten sich bereits vorbörslich klare Verluste ab. Aber auch Luxusmarken dürften bereits um ihre Umsätze in China bangen.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.50 Uhr mit minus 0,73 Prozent 2.971,45 Einheiten. Der DAX in Frankfurt verlor 0,90 Prozent auf 10.485,43 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit minus 0,11 Prozent auf 6.726,97 Punkte.

Nach Börsenschluss in den USA hatte der Industriegigant Apple schlechte Nachrichten für seine Anleger: Der iPhone-Konzern senkte die Umsatzprognose für die vergangenen drei Monate auf 84 Milliarden Dollar (73,70 Mrd. Euro), während zuvor 89 bis 93 Milliarden erwartet worden waren. Die Korrektur gehe vor allem auf die schwächeren iPhone-Verkäufe in China zurück, betonte Konzernchef Tim Cook. Nachbörslich tendierten die Wertpapiere des kalifornischen Industriegiganten mehr als sieben Prozent im Minus.

Mit Kursabschlägen von 18,4 Prozent gingen daraufhin die Aktien des heimischen Apple-Zulieferers ams AG in den Handel. Verluste von 7,1 Prozent verzeichneten die Anteilsscheine der Dialog Semiconductor. Die Papiere der niederländischen ASML verloren innerhalb des Eurozonen-Leitindex 3,7 Prozent.

Die Belastung von der Gewinnwarnung Apples spürten nicht nur Technologieaktien. Auch die Wertpapiere des Luxuskonzerns LVMH und Kering gaben um 2,5 und 2,8 Prozent nach, weil Sorgen um den Wachstumsmarkt China auf die Stimmung der Anleger drückten.

In Großbritannien rückten indes die Anteilsscheine des Einzelhändlers Next in den Fokus. Sie gewannen 4,5 Prozent, nachdem der Konzern seinen Handelsbericht zum Weihnachtsgeschäft veröffentlicht hatte. Darin war vor allem ein Anziehen von Onlineverkäufen zu beobachten. Im Fahrtwasser der Next-Papiere stiegen auch die Titel des Branchenrivalen Marks & Spencer (plus 2,4 Prozent).

Auf der anderen Seite des Ärmelkanals tendierten Zalando um 4,2 Prozent fester. Doch dürfte hier weniger der Umsatzbericht von Next Rückenwind verliehen haben als vielmehr ein Interview des Start-Up-Gründers Marcel Münch. Er bezeichnete Zalando als potenziellen „Übernahmekandidaten“, sollte der chinesische Alibaba-Konzern künftig in Europa investieren.

