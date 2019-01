Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis kommt nach Vortagesgewinnen zurück

Wien (APA) - Nach kräftigen Kursgewinnen zum Jahresstart ist der Brent-Ölpreis am Donnerstag wieder etwas zurück gekommen. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 54,66 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Mittwoch notierte der Brent-Future zuletzt bei 54,91 Dollar.

Am Vortag hatte das Nachrichtenportal Bloomberg über Anzeichen für ein Zurückfahren der Rohöl-Exporte Saudi-Arabiens berichtet. Die Rohöl-Ausfuhren seien um eine halbe Million Barrel auf 7.253 Millionen Barrel pro Tag im Dezember gefallen, hieß es.

Marktteilnehmer verweisen auch auf den dünnen Handel, der oft zu stärkeren Kursausschlägen führen kann. Zusätzlich belastet die Furcht vor einer schwächeren Weltwirtschaft die Ölpreise. Für Verunsicherung könnten politische Krisen und die sich abkühlende Weltkonjunktur sorgen. Vor allem aus China gab es mehrfach Hinweise auf ein Abflauen der Wirtschaft.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Mittwoch auf 52,17 Dollar pro Barrel gestiegen. Am Freitag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 51,55 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Schlechte Aussichten für die globale Wirtschaft lassen die Nachfrage nach Gold tendenziell steigen, weil das Edelmetall unter Anlegern als „sicherer Hafen“ in unsicheren Zeiten gilt. Die Marke von 1.300 Dollar je Feinunze des Edelmetalls (circa 31,1 Gramm) wurde zuletzt Mitte Juni überschritten. Am Donnerstag nimmt der Goldpreis im Londoner Goldhandel gegen 11.00 Uhr mit 1.288,25 Dollar die Marke wieder ins Visier. Am Mittwoch lag der Preis noch bei 1.285,84 Dollar.