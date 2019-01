Chinas Kaffeekette Luckin will Starbucks im Heimatmarkt verdrängen

Peking (APA/Reuters) - In China entbrennt ein Kampf um die Marktvorherrschaft in der Kaffeebranche. Der heimische Anbieter Luckin will dieses Jahr 2.500 neue Geschäfte eröffnen und damit Platzhirsch Starbucks auf den zweiten Rang verdrängen. Insgesamt hätte das chinesische Start-up dann 4.500 Lokale, der US-Konzern kommt auf 3.600.

Allerdings hat Starbucks im Dezember 2018 bereits angekündigt, seine Präsenz in China ausbauen zu wollen und die Anzahl seiner Läden in den nächsten vier Jahren auf rund 6.000 in dann 230 Städten nahezu verdoppeln zu wollen.

Luckin lässt sich seine Expansion einiges kosten und nimmt dafür auch Verluste in Kauf. Gestartet ist die chinesische Kaffeehauskette erst vor einem Jahr und legt seitdem ein rasantes Wachstum hin. Insbesondere mit Preisnachlässen lockt Luckin Kunden an. „Was wir im Moment wollen ist Größe und Geschwindigkeit“, sagte Luckin-Chefmarktstratege Yan Fei am Donnerstag vor Journalisten. „Es ergibt keinen Sinn, über Gewinn zu sprechen.“ Im vergangenen Jahr belief sich das Minus auf umgerechnet rund 100 Mio. Euro (800 Mio. Yuan).

Gestützt wird Luckin von dem Staatsfonds GIC aus Singapur und der chinesischen Investmentbank CICC. Bei der letzten Finanzierungsrunde sammelte die Firma 200 Mio. Dollar (175 Mio. Euro) bei Investoren ein. Damit ist Luckin nun 2,2 Mrd. Dollar wert.

Das Start-up hat sich für Starbucks zum stärksten Konkurrenten in der Volksrepublik entpuppt. Der US-Konzern brachte die Kaffeehauskultur 1999 nach China und brauchte 20 Jahre für den Aufbau seines jetzigen Filialnetzes. Inzwischen gehört das Geschäft in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nach den USA zu den Wachstumstreibern des Weltmarktführers.

